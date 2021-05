CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 10 DE MAYO DE 2021.- Dos años y medio de Gobierno Municipal panista, han sido suficientes para que los victorenses se den cuenta que están abandonados y estén dolidos de sus autoridades, aseguró Elly Filizola candidata del PRI a la diputación local por el Distrito 14.

“La gente está dolida con el gobierno actual en Victoria, han sido un gobierno de puertas cerradas. No se ha visto obra en Victoria, no se ha visto interés en Victoria. Dicen que la gente se acerque, pues aunque la gente se acerque no hay nada”, añadió.

Elly mencionó que a diferencia de las autoridades actuales del PAN, los gobiernos priistas sí eran de puertas abiertas y sus candidatos seguirán por ese mismo camino. “La fórmula del PRI es una fórmula trasparente, leal, comprometida y que quiere recuperar Tamaulipas y Victoria”, precisó.

Indicó que desde el primer día de campaña ha estado tocando puertas para llevarle a los victorenses sus propuestas, basadas en cuatro ejes fundamentales que son: servicios públicos, educación, salud y reactivación económica.

Señaló que al llegar al Congreso de Tamaulipas será una diputada que gestionará de manera incansable los recursos que requiere la capital. En especial la segunda línea del acueducto, qué es una urgencia para Victoria.

“Iremos a buscar y a levantar la voz para que se gestione ese presupuesto para la segunda línea del acueducto.

No vamos a autorizar ningún presupuesto, hasta no ver etiquetado la parte proporcional para la construcción de la segunda línea, tampoco abandonar la cuestión de las áreas verdes, el alumbrado público y buscar el fondo de capitalidad que creo que es muy importante”, enfatizó.

Dijo sentirse muy contenta de la campaña que ha hecho, ya que reiteró que en los volanteos para las mañana, las caminatas por la mañana y por la tarde y las brigadas de impacto donde participa, los victorenses le han demostrado que siguen sumándose a la fórmula del PRI.

“Hemos iniciado de menos a más, creciendo todos los días. Algunos ya se estancaron y no crecieron. Otros están uno o dos puntos arriba, pero nosotros seguimos creciendo todos los días. La gente se sigue sumando a este proyecto y me queda claro qué este 6 de junio Elly Filizola será su próximo diputada”, finalizó.