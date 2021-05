CDMX.- 11 MAYO 2021 El pasado 01 de noviembre la noticia de la muerte de la productora Magda Rodríguez conmocionó al medio artístico pues falleció inesperadamente en su casa, debido a un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo, desde entonces su hija Andrea Escalona todos los días la recuerda de todas las maneras posibles y justamente este 10 de mayo la conductora de Hoy escribió un hermoso texto dedicado a su mamá.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram Andy Escalona, como también es conocida felicitó a Magda Rodríguez en este día de las madres con un extenso texto en el que expresa el dolor por no tenerla cerca, asegura que no hay día en que no piense en ella.

Escalona aseguró que Magda Rodríguez fue la mejor mamá del mundo y que además agradece a Dios el que se la haya prestado por 34 años, sin embargo, cuenta que no hay un día que no piense en ella.

Además “La Escalona” escribió que extraña mucho ver su celular y no tener llamadas perdidas de su mamá al momento de despertar por las mañanas o ya en las noches cuando termina su día.