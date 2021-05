CDMX.- 18 MAYO 2021 Para celebrar en grande el cumpleaños número 55 de la cantante Janet Jackson, Kim Kardashian participó en la subasta de un vestuario que la hermana del «Rey del Pop» utilizó para un videoclip de 1993.

«¡Feliz Cumpleaños, reina!», escribió la socialité en una publicación en su Instagram, acompañada de una foto de la cantante luciendo el atuendo.

«Para el cumpleaños de Janet Jackson, soy tan fanática de ella que no puedo creer que gané este look», agregó.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians ya es dueña de un conjunto de crop top y pantalones negros decorados con cintas blancas, por 25 mil dólares, de acuerdo con un tuit publicado por la casa de subastas.