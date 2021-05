Después de escuchar el mensaje que pronunció el Presidente Andrés Manuel

López Obrador en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Q.R., durante la

ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo maya, la representante

del pueblo maya Ana Karen Dizb Poot pidió al mandatario nacional la creación

de una comisión que honre y reconozca al pueblo maya, además de un plan de

desarrollo que pueda atender sus necesidades más apremiantes.

Frente a funcionarios federales y los gobernadores de Chiapas, Tabasco,

Quintana Roo, Campeche y Yucatán, además del presidente de Guatemala

Alejandro Giammattei, que acompañaron a López Obrador, Dizb Poot también

solicitó que se reconozcan sus derechos inalienbles en la Constitución y en las

leyes del país, “para que nunca más se vuelvan a repetir las injusticias, la

exclusión y la discriminación que hemos vivido hasta hoy en día”.

“Usted ha demostrado su genuino interés y sensibilidad por nosotros, los

pueblos originarios. Con éste convencimiento consideramos necesario que el

acto de perdón, además de las palabras pasen a hechos concretos”, apuntó la

representante del pueblo maya.

“Por éstas razones, con mucho respeto, le planteamos : Uno, se cree una

comisión de memoria, reconocimiento y justicia del pueblo maya para que se

honre nuestra memoria, se nos reconozca como sujetos colectivos y se nos

haga justicia”, remarcó la líder.

“Dos, con el liderazgo de nuestros dignatarios y autoridades tradicionales,

proponemos la elaboración de un plan de desarrollo del pueblo maya, para

atender nuestras necesidades y construir un horizonte de justicia y bienestar

para nuestros pueblos”.

“Tres, se reconozca nuestra dignidad y derechos inalienables en la Constitución

y leyes de nuestro país, para que nunca más se vuelvan a repetir las injusticias,

la excusión y la discriminación que hemos vivido hasta hoy en día”, apuntó.

En el evento el presidente retomó su tema electoral que usó por casi 20 años,

al señalar que si pudiera resumir lo que busca su gobierno es que “por el bien

de todos, primero los pobres”. El Ejecutivo reconoció que pese a que hay “mucha pobreza” (en la región) no se puede decir que el presente es igual al pasado.

“Ahora hay libertades, son notorias y públicas, se expresan sin censura, hay

sobre todo una nueva libertad de hacer justicia para bien del pueblo, como en

los tiempos de la revolución mexicana, tan es así que por eso estamos

ofreciendo perdón y exponiendo que jamás vamos a olvidar a los pobladores

del México profundo”, señaló.

Sí que el tan llevado y traído caso del discutido y controvertido desafuero del

gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que

todavía no se ejecuta por cierto, como que resultó un hueso duro de roer ya que

algunos compas que a diario han estado abordando el tema tanto en

Tamaulipas como en el mismito Distrito Federal, de repente le perdieron la

huella y como por arte de magia han coincidido en que “lo vieron en McAllen”,

pero, pero, pero, de ahí voló a Nueva York”, por los que consideran que “ya se

peló”.

El mandatario sea o no sea santo de nuestra devoción a decir verdad no tiene

porque huir o darse a la fuga, porque de los cuatro delitos que le imputaba la

Fiscalía General de la República le eliminaron tres que no pudieron comprobar :

delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y lavado de dinero,

de los que dijo el abogado encargado de su defensa Aguilar Zinser, solo tenían

como pruebas recortes de periódicos.

En esa tesitura la FGR se vio orillada a proceder en contra del mandatario

estatal solamente por el cargo de evasión fiscal, sin embargo Cabeza de Vaca

o su abogado subieron las redes sociales un video en el que se puede ver un

pago de más de seis millones de pesos que pagó CDV de impuestos por la

compra-venta de un depa en el Distrito Federal, por lo que ya no saben por

donde pegarle. La última que salió al aire de López Obrador es que le andan

siguiendo la huella en Andorra, España.

Una cosa es cierta el gobernador de Tamaulipas no ha dejado el país, ni

Tamaulipas, ni Ciudad Victoria, que es la capital del estado. Ayer lunes de carro

a carro lo saludó una compañera columnista al salir de la llamada CasaTam,

cruzaron algunas palabras mientras se los permitió el semáforo. Por lo que mis

compas que lo traen perdido ya puede estar tranquilos.

En lo personal me han llegado dos breves comunicados en los que aseguran

que la SCJN ya desechó la demanda de controversia constitucional interpuesta

por el Congreso del Estado “por notoria y manifiesta improcedencia”, lo que a decir verdad nos parece hasta ridículo. En el segundo dicen que personal de los

Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados notificaron por escrito ante

el Congreso del Estado el acuerdo de desafuero de Cabeza de Vaca, para mi

ambos comunicados son fake news.

El caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

que es el órgano que va a decidir si es o no inconstitucional el que el

gobernador de Tamaulipas sea desaforado por la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión, ni la sección instructora lo puede hacer ni el Jurado de

Procedencia, que no le cuenten las muelas.

De buena fuente nos enteramos que la Dra. Jeny Haideé Espinoza Barajas

representará a la UAT ante la Red Nacional de Instituciones de Educación

Superior (RENIES) para la Igualdad de Género, al haber obtenido el

reconocimiento “Maestra Universitaria 2021”.

La catedrática de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el

Desarrollo Humano (UATSCDH) fue seleccionada con 5,473 votos como

Maestra Universitaria 2021, mediante el concurso convocado a través de las

redes sociales por la Dirección de Participación Estudiantil de la Secretaría de

Gestión Escolar de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La Dra. Espinosa Barajas agradeció el apoyo para obtener éste reconocimiento

que le otorga la comunidad universitaria por ser un ejemplo y promover la

igualdad de género entre las y los estudiantes de la máxima casa de estudios

del estado.

En la organización del evento la Dirección de Participación Estudiantil convocó

en su sitio de Facebook la participación de los estudiantes que hicieron llegar

sus propuestas por medio de la red social para elegir a la “Maestra Universitaria

2021”.

