Estados Unidos.- Mientras en Viena (Austria) se reanudó la cuarta ronda de pláticas indirectas que sostienen Estados Unidos e Irán, para tratar de llegar a un entendimiento sobre el acuerdo nuclear que ambos países tenían en 2017, y que fue suspendido por el ex presidente Donald Trump en 2018, los norteamericanos solo quieren que el gobierno iraní acepte las condiciones previas a la suspensión del acuerdo.

Trump suspendió el acuerdo con los iraníes que permitía a estos obtener millones de dólares en alivio financiero estadounidense a cambio de seguir un programa limitado de desarrollo nuclear interno.

Lo que hizo el ex mandatario republicano fue extender las sanciones económicas contra el gobierno iraní, en respuesta la nación musulmana reaccionó reanudando en forma completa su proyecto nuclear incluyendo el programa de enriquecimiento de uranio.

La administración Biden está interesada en volver a las condiciones de acuerdo previas a la intromisión de Trump, que eran reactiva el alivio financiero a cambio de que Irán detenga su avanzado programa de uso de energía nuclear, que los norteamericanos sospechan es utilizado con fines de crear un arsenal bélico.

De acuerdo al gobierno estadounidense las pláticas sostenidas en Viena esta semana a través de intermediarios diplomáticos de otros países, por lo menos mostraron cierta flexibilidad por parte de los iraníes de que están dispuestos a estudiar la posibilidad del futuro restablecimiento del acuerdo nuclear.

Algo que parece aun distante, si los norteamericanos no retiran todas las sanciones económicas que aplicó la administración pasada al gobierno iraní.