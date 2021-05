Sigue siendo tema en boga el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco

García Cabeza de Vaca.

En los medios nacionales se cita desde diferentes puntos de vista.

Estos son algunos ejemplos.

En el periódico La Jornada, Morena dice que la decisión de retirar el fuero a

García Cabeza de Vaca es Inatacable.

La decisión de la Cámara de Diputados de retirar el fuero al gobernador de

Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es inatacable, pues el señor

no tiene inmunidad procesal penal, más que frente al Poder Judicial del estado; si

un juez federal abre una causa, tendrá que comparecer, explicó el presidente de la

sección instructora, Pablo Gómez Álvarez (Morena).

En entrevista agregó que el Congreso estatal debió separarlo del cargo

porque no lo pueden proteger.

Precisó que, al no haber recurso posible en contra de la resolución de la

Cámara, no puede estar en un litigio, no hay controversia, porque la participación

de los diputados terminó cuando se aceptó y votó el desafuero.

LA OCTAVA refiere que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier

García Cabeza de Vaca, se desistió de un juicio de amparo que promovió el pasado

19 de marzo de este año, semanas antes de que la Cámara de Diputados aprobara

la procedencia de su desafuero, informó un juez federal.

MVS publica que por segunda vez en la semana el gobernador de

Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reaparece, pero lo hace en

redes sociales, y afirma que sigue en el estado a pesar de los rumores de que habría

dejado el país como consecuencia de la aprobación en la Cámara de Diputados

para retirarle el fuero constitucional.

REPORTE INDIGO publica Cambio de paradigma para lograr el desafuero.El intento de desafuero a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de

Tamaulipas, abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno federal,

encabezado por el Presidente de la República, y los mandatarios estatales.

El 30 de abril de 2021, Morena y su coalición Juntos Haremos Historia,

votaron en la Cámara de Diputados el desafuero de García Cabeza de Vaca,

acusado de defraudación fiscal por más de 6 millones y medio de pesos.

No obstante, una vez que el dictamen se remitió para su aprobación al

Congreso de Tamaulipas, la mayoría panista rechazó la medida, alegando que esta

facultad recae en su soberanía, mientras que el mandatario responsabilizó a López

Obrador de intentar silenciarlo por ser su opositor.

En entrevista para Reporte Índigo, el profesor emérito del Colegio de México,

Lorenzo Meyer, ve la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como

apropiada, ya que los antecedentes tanto del gobernador de Tamaulipas como de

su entidad se prestan para estar alertas de posibles actos de corrupción.

En ese sentido, considera que este sería un nuevo instrumento mediante el

cual el Gobierno federal podría ejercer presión sobre los estados.

Y habrá más material sobre este tema.“

Esto no se acaba hasta que ser acaba”, como dicen en el beisbol.

PRESENCIA VIRTUAL.– Como lo cita MVS, García Cabeza de Vaca

participó de manera virtual desde Casa Tam en la reunión plenaria mensual de la

Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Mante, en la que se informó que

Tamaulipas se ubica entre las 8 entidades del país con menor número de delitos de

alto impacto.

La sesión fue presidida por Yolanda Barrera González, Coordinadora de las

Mesas de Seguridad y Justicia en Tamaulipas y de la Mesa de Ciudad Mante y

Orlando Camacho Nacenta, Coordinador nacional de las mismas y Director General

de México SOS; y participaron representantes de la Secretaría de la Defensa

Nacional, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la

República, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas,

Secretaría de Seguridad Pública, entre otros.

“La coordinación de las Mesas de Seguridad con el Gobierno de Francisco

García Cabeza de Vaca es bastante estrecha puesto que está pendiente de lo que

pasa en las Mesas. Hoy fue un claro ejemplo de que el Gobernador está atento a lo

que sucede en cada región de Tamaulipas, esto es bueno para nuestros habitantes

ya que apreciamos que hay apoyo coordinación entre las fuerzas que se traduce en

el Tamaulipas que hoy tenemos”, declaró Barrera González.

Durante la reunión de trabajo llevada a cabo a través de videoconferencia

llevaron a cabo una evaluación y análisis de la estrategia de seguridad conjunta

entre autoridades y sociedad civil y se presentaron los principales indicadores de

incidencia delictiva y percepción ciudadana de la seguridad.

De acuerdo al más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas se ubica en el lugar número

24 del ranking nacional con más incidencia , es decir, entre las 8 entidades del país

con menos delitos. Los indicadores registran baja en los delitos de homicidio, secuestro,

extorsión, narcomenudeo y feminicidio y se mantienen en verde, es decir, por debajo

de la media nacional.

ANTORCHA CAMPESINA.- Llama la atención que el Movimiento Antorcha

Campesina de plano se sumó al proyecto político de la neopanistas Yahleel Abdada

Carmona.

Son unos 400 miembros que abandonaron a MORENA.

Oscar Pérez Palacios, viejo luchador agrario expresó, públicamente, que “el

compromiso de Yahleel Abdala con los trabajadores la hace merecedora de nuestra

confianza como la mejor opción para el pueblo, por encima de cualquier interés de

partidos o colores”.

Cientos de representantes de los diversos frentes del movimiento antorchista

reconocieron las propuestas de Yahleel Abdala en materia de modernización de la

educación, contacto directo con la ciudadanía, presupuestos participativos y de

gobierno abierto; por lo que levantaron sus banderas a la par de las de Yahleel y

llamaron a votar por ella el próximo 6 de junio.

Para Yahleel Abdala el respaldo de Antorcha Campesina es significativo,

porque conoce el arraigo popular, las tradiciones de lucha y el trabajo que la

organización hace por los más desfavorecidos.

La adhesión del movimiento antorchista, se suma a las que en la últimas

semanas han manifestado decenas de organizaciones provenientes incluso de

distintos partidos políticos; las cuales han anunciado su apoyo a la licenciada en

comunicación y candidata del PAN.

“Es un honor seguir recibiendo adhesiones de distintos sectores. Es una

muestra de que nuestro proyecto trasciende colores políticos; porque llegó la hora

de la ciudadanía. Nosotros vamos a trabajar por todos y por todas, por Nuevo

Laredo”, dijo Yahleel.

El antorchista Abdiel Vázquez insistió en que “trabajaremos siempre en

conjunto con quienes plantean con sinceridad las banderas de lucha por los más

desfavorecidos, por la creación de oportunidades que aún hacen falta en Nuevo

Laredo, donde nacimos miles y siguen llegando más que quieren progresar”.

