NUEVO LAREDO, TAM.- La candidata a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, Yahleel Abdala Carmona, afirmó que su gobierno evaluará e impulsará los proyectos viables pendientes para el crecimiento del sector ganadero, tales como el mantenimiento y mejoramiento del Rastro Municipal y la instalación de un laboratorio de sanidad animal municipal para la realización de exámenes sanguíneos al ganado.

En reunión con los integrantes de la Asociación Ganadera de Nuevo Laredo, la aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) escuchó las necesidades de los productores pecuarios y especificó que entre las obras que también beneficiarán a este sector ganadero se encuentran la rehabilitación, mantenimiento y reconstrucción de los accesos a la ciudad, como la carretera Anáhuac, Piedras Negras, Kilómetro 26 y el Mex II.

“Los accesos para mi son prioridad. A todos los sectores productivos de Nuevo Laredo les afectan las condiciones en las que se encuentran; tanto a ustedes como ganaderos, a los transportistas, a los agentes aduanales, a todo mundo están afectando bastante las condiciones en que están los accesos, ya les decía yo que voy a sacar el presupuesto, el Fideicomiso del Puente III para poder rescatar esa parte y que nos mejoren los accesos”, manifestó Yahleel.

Durante la reunión, los ganaderos dijeron sentirse identificados con la ideología y propuestas de la candidata panista; pues éstas fomentan la educación, la salud y el desarrollo económico de Nuevo Laredo.

Expusieron la sequía que hay en el gobierno ante la falta de un gobernante que escuche y que se esfuerce por el bien de Nuevo Laredo y su gente; y esperan que sea Yahleel Abdala quién acabe con esa problemática.

“Yahleel Abdala nunca ha seguido líneas partidistas, ni líneas de grupo, ni intereses personales, familiares; nada de eso. Cuando he defendido, lo hago de a de veras, me ha costado, me ha costado mucho y estoy entera para realmente ser esa aliada, para que en Nuevo Laredo se logre beneficio”, respondió la aspirante a la alcaldía.

De manera personal, cada socio manifestó a Yahleel Abdala que cuenta con su voto y el de sus familias para que este próximo 6 de junio triunfe en las casillas electorales.