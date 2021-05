CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 12 DE MAYO DE 2021.- En sesión extraordinaria Nº 28 celebrada la tarde del martes 11 de mayo, las y los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), aprobaron

el Procedimiento de Verificación de las medidas de seguridad de las boletas y documentación electoral, cuyo objetivo es que el Consejo General autentifique los mencionados insumos electorales.

A 25 días de la Jornada Electoral, es claro que existe un gran interés de la ciudadanía

tamaulipeca y los diversos actores políticos por constatar, a través de mecanismos

técnicos, seguros y confiables, que las boletas y actas electorales que se utilicen durante

la Jornada Electoral son idénticos a los aprobados por el Consejo General mediante

Acuerdo IETAM-A/CG-37/2021 de fecha 22 de marzo de 2021.

En su intervención, el Consejero Presidente del IETAM Lic. Juan José G. Ramos Charre,

informó que los días 8 y 9 de mayo se imprimieron (2,969,532) boletas correspondientes a

la elección de diputaciones; en tanto que, los días 9 y 10 de mayo se imprimieron la

misma cantidad, pero correspondiente a la elección de ayuntamientos. Esta programado

que el arribo a Ciudad Victoria, Tamulipas de los casi 6 millones de boletas se efectué

entre los días 19 y 20 de mayo de 2021.

El procedimiento aprobado por el Órgano Máximo de Dirección contempla el desarrollo de

dos verificaciones por parte de los consejos distritales y/o municipales; la primera deberá

efectuarse en sesión extraordinaria el sábado 29 de mayo, una vez concluido el

procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales de la elección

para las diputaciones locales y de ayuntamientos y una vez que se encuentren integrados

los paquetes electorales, previo a la entrega de la documentación y materiales electorales

a las presidencias de las mesas directivas de casilla.

En tanto que la segunda verificación se realizará durante la sesión permanente de

seguimiento a la Jornada Electoral que celebren los órganos desconcentrados el 6 de

junio próximo. Cabe señalar que el miércoles 26 de mayo de 2021, en reunión de trabajo

que celebren los integrantes del Consejo General, definirán mediante un sorteo la

muestra de casillas objeto de verificación.

En otro de los asuntos, por unanimidad de votos se aprobó la designación del C.

Ambrosio Carranza Razo como Secretario Técnico del Consejo Municipal de Río Bravo,

Tamaulipas. Durante la sesión, desarrollada a través de la plataforma de videoconferencias, se

resolvieron diversos procedimientos especiales sancionadores, siendo:

En la primera resolución en el expediente PSE-23/2021, iniciado con motivo de la

denuncia interpuesta por el C. Jorge Alberto Sánchez Constantino, resolvieron como

inexistentes las infracciones atribuidas al C. Edmundo José Marón Manzur, consistentes

en transgresión al principio de equidad, promoción personalizada, uso indebido de

recursos públicos, actos anticipados de campaña. Además, el Pleno del Consejo General

determinó que no se incurrió en fraude a la Ley.

En una segunda resolución, en el expediente identificado con la clave PSE-28/2021,

instaurado en contra de los CC. José Ramón Gómez Leal, Carlos Víctor Peña y Claudia

Alejandra Hernández Sáenz, así como contra MORENA, se resolvió como inexistentes

las presuntas infracciones. La denuncia consistía en contravención al principio de

equidad, igualdad e imparcialidad, así como promoción personalizada, uso indebido de

recursos públicos y actos anticipados de campaña. Esta denuncia fue presentada por el

Partido Acción Nacional.

De igual forma, en el expediente PSE-38/2021, integrado con motivo de la denuncia

interpuesta por el Partido Acción Nacional, esta fue declarada como inexistente. En

primer término, quedó descartada la infracción atribuida al C. Carlos Víctor Peña,

consistente en actos anticipados de campaña, así como la infracción señalada al Partido

del Trabajo y MORENA, consistente en culpa in vigilando.

En el cuarto y último proyecto de resolución, en el expediente PSE-43/2021, también fue

declarado como inexistente. En esta resolución, el Partido Acción Nacional denunciaba al

Partido Morena en el que supuestamente le atribuía actos anticipados de campaña.

Finalmente, en la sesión el Secretario Ejecutivo informó de la admisión de una denuncia

(PSE-73/2021) relacionada con la probable comisión de violencia política contra las

mujeres en razón de género, presentada por la C. Iracema Albeza Peña Ramírez,

candidata del PRI al Gobierno Municipal de Guerrero, Tamaulipas, en contra de la página

de la red social de Facebook denominada “Grilla Guerrero Tam”.