El ex candidato a gobernador Independiente por Tamaulipas, Francisco

Chavira Martínez encabeza el grupo de desertores de las filas de MORENA quienes

de plano se fueron con el PES.

Según argumentan, la planilla para al Presidencia Municipal, que encabeza

Carmen Lilia Cantú Rosas, fue elaborado a capricho, con personas que ni siquiera

son conocidos en ese partidos y relegaron a los “verdaderos” morenistas.

Este es el segundo movimiento de deserción.

Debe recodarse que César Campos, de los llamados fundadores de

MORENA en esta ciudad fronteriza fue el primero e rebelarse.

Manifestó abiertamente su rechazo a la imposición de Canturosas,

“La dirigencia por su ambición se equivocó de forma terrible; no eligieron bien

y el partido va a pagar las consecuencias. Sinceramente no veo a Carmenlilia

ganando esta elección; porque no representa a Morena ni a los ideales que le

caracterizan”, aseguró.

PROPAGANDA DE MOYO.– Reportan de Ciudad Miguel Alemán que manos

“misteriosas” están destruyendo la propaganda política de los candidatos del PAN,

entre ellos Félix “Moyo” García Aguiar.

Las y los candidatos del PAN reafirman, que frente a este obstáculo y los que

vengan en el camino hacia la victoria en la elección del 6 de junio, no darán ni un

paso atrás, pues la ciudadanía exige el bienestar que merecen las familias de este

municipio y es por eso que respaldan los proyectos de cada uno de ellos.

MARCELO.- El “carnal” Marcelo Ebrard y Mario Delgado son señalados con

“índice de fuego” como posibles responsables de la tragedia de la línea 12 del Metro

La diputada federal del PRI, Cinthya López Castro, exigió la renuncia

inmediata del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al señalarlo como el principal responsable de la tragedia que enlutó al país al colapsarse una

estructura de la Línea 12 del Metro la noche del pasado lunes.

“Que se juzgue y se haga responsable (a Ebrard) de una obra que presumió

en su momento como la obra con más tecnología, cuando realmente nos vio la cara

a todos los capitalinos, porque ha sido la peor obra de la historia”.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) solicitará–en el

marco de la Comisión Permanente– la creación de una Comisión investigadora

objetiva desde el Congreso para deslindar responsabilidades y sancionar a quien

sea responsable del desplome en la Línea 12 del Metro, que ha dejado al menos 24

personas fallecidas y 79 lesionados. La vicecoordinadora de la bancada panista,

Kenia López, advirtió que no permitirán que “con la mayoría aplastante, Morena trate

de tapar el sol con un dedo y que esto no salga a la verdad”.

Desde antes de la inauguración de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de

México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado diversas

irregularidades en su planeación, construcción, reparación y ampliación. En las

primeras auditorías realizadas en 2009, 2010 y 2011 encontraron problemas con el

plan ejecutivo de las obras, riesgos de impacto ambiental y conflictos con el trazado

de la línea que no se adecuaba a las condiciones del terreno, entre otras

observaciones.

En la más reciente fiscalización del proyecto, relativa a la Cuenta Pública

2019, se determinó que hubo sobrecostos en algunas obras de la ampliación

Mixcoac a Observatorio. En la primera revisión, realizada por la ASF como parte de

la fiscalización de la Cuenta Pública 2009 –tres años antes de la inauguración de la

Línea Dorada en 2012– se concluyó que al arranque de las obras no se realizó el

nuevo costo-beneficio del proyecto de inversión ya autorizado ni se elaboró el

dictamen de factibilidad técnica, económica y ambiental para las modificaciones al

trazo original, y que los estudios y proyectos ejecutivos no se ajustaron a las

condiciones físicas del terreno urbano.

