TAMPICO, TAMAULIPAS, 26 DE MAYO DE 2021.- Olga Sosa Ruiz, candidata a presidenta municipal de Tampico, informó que firmará ante notario los compromisos basados en los seis ejes rectores de su plan para gobernar con la Cuarta Transformación, en un gobierno municipal que como nunca antes dará certidumbre del buen uso de los recursos públicos.

La candidata dijo estar consciente que los tampiqueños están cansados de gobernantes que no cumplen su palabra y que han hecho caso omiso de la ley de transparencia, por eso va a formalizar ante notario público sus propuestas que van encaminadas a presidir un gobierno que de manera permanente le rinda cuentas a la ciudadanía.

Olga Sosa Ruiz se ha comprometido ante la sociedad civil, empresarios, madres solteras y estudiantes a gobernar de manera transparente e incluyente, para que todos tengan cabida pero también habló de la importancia de que estas promesas de campaña tengan la garantía ante un notario público y que la ciudadanía tenga la certeza de que todo se va a cumplir en bien de Tampico.

«He Empeñado mi palabra con los tampiqueños y siempre he cumplido desde la trinchera que me ha tocado trabajar, por eso como diputada federal ingresé más de 80 iniciativas y hasta el momento 19 de ellas han sido aprobadas, porque siempre cumplo mi palabra y esta vez no será la excepción» dijo la candidata de Morena y el PT.

En la recta final de su campaña, Olga Sosa precisó que los tampiqueños merecen un gobierno que se maneje con transparencia y que tome en cuenta a todos los sectores de la sociedad, así como también que los proveedores sean de esta localidad, para poder reactivar la economía que está muy castigada por los efectos de la pandemia desde hace más de un año, siendo éstas parte de las propuestas con las que plantea gobernar Tampico.