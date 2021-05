Weslaco, Texas.- El ex campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo, Omar Figueroa, tendrá el tiempo suficiente sobre que sigue para el dentro del boxeo profesional, esto tras la derrota sufrida ante Abel Ramos quien lo detuvo en seis asaltos el pasado sábado por la noche, esto como parte de la cartelera que encabezo el mexicoamericano y ex campeón completo Andy Ruiz.

Figueroa quien es oriundo del sur de Texas se veía bastante diezmado tras el término del sexto asalto, por causa del fuerte golpeo que le había propinado su contrincante.

Al termino del sexto asalto su entrenador Joel Díaz observó como Figueroa estaba teniendo problemas para respirar, tras el castigo que habia recibido en la cabeza y cuerpo por parte de Ramos, por ello le indicó al réferi que su pupilo ya no saldría para el séptimo episodio.

Ramos (quien es nativo de Arizona) se convirtió así en el primer pugilista en detener a Figueroa antes de irse a la distancia, esto desde que el texano perdiera en 12 asaltos una decisión ante el campeón welter de la AMB Yordenis Ugas.

La derrota pone el record de Figueroa en 28-22-1 mientras que Abel Ramos concretó su triunfo 27 con 21 nocauts por 4 derrotas y 2 empates.

La victoria sobre Figueroa le permite a Ramos mejorar sus expectativas de pelear contra los mejores rankeados de la división o aspirar en el futuro disputar algún campeonato mundial.