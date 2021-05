Ciudad Victoria, Tamaulipas (20 de mayo de 2021).- “El PRI no va a ser aval de nadie ni vamos a defender a nadie, lamentablemente el Congreso local no tomó las determinaciones de un nombramiento de gobernador sustituto, por lo que hay una crisis ahorita”, aseveró el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional Edgar Melhem Salinas.

“Nosotros hemos sido muy claros desde que la Cámara de Diputados federal aprobó el desafuero, ya había una disposición y una determinación tomada desde un poder de la Unión, que de acuerdo al Artículo 111 Constitucional es inatacable”.

Lamentablemente, dijo, el Congreso local no tomó las determinaciones de un nombramiento de gobernador sustituto.

En rueda de prensa, al ser cuestionado sobre la orden de aprehensión girada en contra del gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI hizo énfasis en señalar; “hay una crisis ahorita, ya hay una orden de aprehensión dictada por un juez federal, determinada por la Fiscalía General de la República”.

En base a ello, señaló que será en los tribunales federales donde se determine la culpabilidad o no del gobernador, sin embargo hizo un llamado. “Pero lo que sí se tiene que dar es una solución institucional a este tema”.

“Yo creo que hay que acatar la primera determinación, el PRI no va a ser aval de nadie ni vamos a defender a nadie, simplemente que se encauce por los conductos legales y si no hay nada que deber ni nada que temer que se lleve el juicio conforme a derecho”, recalcó Melhem Salinas para concluir.