WASHINGTON, 18 DE MAYO DE 2021..- Estados Unidos informó a México que mantendrá la restricción para cruces fronterizos terrestres no esenciales un mes más, al menos hasta el 21 de junio, en tanto no disminuyan de forma clara los casos de muerte y contagio por covid-19 y se eleve la cantidad de personas vacunadas en su territorio.

La determinación fue transmitida por el secretario de Seguridad Interior (DHS), Alejandro Mayorkas al canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien esta mañana se refirió al asunto, reconociendo las graves afectaciones económicas que ha dejado este cierre parcial fronterizo, desde marzo de 2020, cuando se activó la medida.

“Ellos tomaron la decisión de prolongar todavía las restricciones, porque no han terminado la vacunación en toda la zona, hay ciudades que ya terminaron, pero hay otras que no; entonces, su criterio es no abrir o no quitar esas restricciones hasta que terminen la vacunación, en todo caso ya están cerca de lograrlo.

“De nuestra parte, cuando se está en una ciudad en verde ya no hay motivos para poner restricciones, salvo que hubiese algún indicador de que la ciudad del otro país tiene problemas o tiene contagios en mayor número que en México, que no es el caso en la frontera norte”, subrayó.

En la Unión Americana el avance en el proceso de vacunación es superior al 48 por ciento en promedio de la población que ya recibió al menos una dosis, alrededor de 157.8 millones.

En el caso de la frontera, Nuevo México ha vacunado con al menos una dosis al 54.6 por ciento de sus habitantes; California al 53.6 por ciento; Arizona al 43.9 por ciento y Texas al 41.4 por ciento.

La intención es que una vez superando el 60 por ciento de la población vacunada, el gobierno de Joe Biden levante esta restricción para que se retome la actividad económica en esta región, mientras tanto, anticipó Ebrard, seguirán insistiendo para que esta reapertura se logre hacia el verano próximo.

“El impacto económico es severo y ya los alcances de la vacunación que ellos tienen y de que nosotros empezamos a tener aconsejaría ya quitar las restricciones muy pronto. Ojalá ese planteamiento pueda tener éxito.

“Pero sí lo hemos hecho en repetidas ocasiones y nos han contestado eso que te acabo de decir: cuando terminen su vacunación, quiere decir que lleguen a porcentajes arriba del 60 por ciento de la población vacunada”.

El Acuerdo de Restricción Fronteriza establecido entre ambos gobiernos aplica para cruces no esenciales, como turismo, visitas familiares o compras.

Quedan exentos los cruces por motivos de salud, trabajo, educación y humanitarios.