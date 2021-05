Ni falta que hace el tratar de entender la lucha, esta seguirá con o sin

la aprobación ciudadana, porque para eso es el poder, para ejercerlo

y también para imponer criterios por encima de las opiniones

diferentes.

Así que ni se preocupe usted por que trascienda en los medios el que

algún diputado durante su examen de sangre haya arrojado el

resultado de 90% de alcohol y 10% de botana, total, después se retira

de la minuta el comentario y así la historia legislativa se compone.

Ni se le ocurra pensar por qué en USA no hay secuestros, no vaya

usted a pensar que tal vez en materia legislativa mucho se podría

aprender de ellos, porque nosotros no somos de derecha, bueno

tampoco de izquierda pero nos acercamos a cada extremo, cada vez

que nos convenga. Trump es de derecha recalcitrante, promotor del

Capitalismo Salvaje y Biden en su discurso de los 100 días de

gobierno, pronunció en el Capitolio el discurso más izquierdista en la

historia de la Casa Blanca.

Y si ya por fin los vecinos se dieron cuenta de que muchos delinquen

en México, pero duermen en su territorio, bueno sería que también las

autoridades mexicanas engrosaran los expedientes del extranjero,

para que les ayuden a dilucidar casos en donde ni el chapulín colorado

ha podido.

Tan solo por falta de astucia.

De que sirve que el IRS y el SAT estén enlazados desde hace más de

una década, si no le siguen la huella al dinero, su actuar me recuerda

mucho a los Policías Ministeriales de los setentas, no le seguían la

huella a un tractor en una brecha enlodada.

Y si usted piensa que nadie quiere ser Presidente de la República en

tiempos de inseguridad está totalmente equivocado, lo que no quieren

es que lleguen a la recta final sus correligionarios, hace 10 años

Ebrard le tupía a AMLO, Beltrones se pitorreaba de Peña Nieto y

Santiago Creel minimizaba a Cordero. No me lo cree, revise usted las

notas de antaño.

Con las damas no se metían, porque los besaba el diablo, pero ellas

se aferraban al grito de campaña de sus seguidores, “Mi gallo es

gallina y se llama Josefina”.

El gordo Senado felicitaba y premiaba a los apoyadores del sistema.

Con lujo de detalles el hijo de El Tata nos iluminaba con sus sabias

palabras, que demostraban que todo aquel que sufre despojo, si no lo

manifiesta en Paseo de la Reforma, merecía el cielo y también una

medalla.

«Los matanceros de hoy suelen ser las reses de mañana», al menos así

se percibe desde los penales, Dios nos libre de una tragedia, de esas

que se suceden a veces, por el ánimo de defender lo indefendible.

Dicen algunos que esto ya va a terminar, que pronto volverán los días

tranquilos y que ya nunca más reinará el mal entre nosotros, sueños

de algunos que confunden La Biblia con La Constitución, libros que

nacieron tal vez para ser ignorados por siempre.

Pero esto no es nuevo, muchos de mis comentarios son recuerdos de

viejos escritos, del 2019, del 2009 de 1999 o tal vez de 1989, año en el

que decidí, por invitación, convertirme en articulista para los diarios.

La historia no cambia mucho, los que cambian son los protagonistas,

pues a todos nos queda claro que no los mueve la voluntad de servir,

sino la voluntad de servirse.

No sé ni por que comento todo esto, yo solo quería compartir con

ustedes que ayer me encontré un libro sobre aves y me quedé

desconcertado, pues difieren en mucho los tamaños de los embriones,

vean ustedes nada más los de avestruz y seguro que como yo,

expresarán: ¡ESOS SON HUEVOS!

