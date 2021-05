TAMPICO, TAMAULIPAS, 16 DE MAYO DE 2021.- El Dirigente Nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP) Fernando González Sánchez, advirtió en Tampico, que Morena no está gobernando como la mayoría de los

mexicanos quiere, cuando votaron por ese instituto político en 2018, pues no construyen democracia y lejos de ayudar a salir de la crisis en qué está el país, la fomentan con odio y resentimiento.

Al estar de visita en esta región para apoyar la labor proselitista de los candidatos de ese

nuevo partido político, puntualizó que todo aquel que piensa que de la política puede

hacerse millonario e intocable, no es correcto, pues dijo, que México está pasando por una

transición nueva de hacer campañas austeras con poco dinero.

«Sabemos que es un poquito difícil hacer política sin dinero, pero esto es precisamente la

nueva era de hacer política, no es dinero, es de líderes sociales, ideas y personas» dijo

Puntualizó que el partido político en el poder llegó, hace poco más de dos años, con mucha

fuerza y ganas de hacer las cosas bien en el país, sin embargo «ha caído en una polarización

excesiva que ya está causando odio y resentimiento entre la sociedad».

‘No está gobernando como esperábamos, matemos al INE, por ejemplo, no es una frase

incorrecta en la democracia, no están construyendo acuerdos y si están fomentando la

crisis», señaló de manera categórica.

El presidente de la comisión nacional ejecutiva de RSP enfatizó que hoy México está

«enfermo», por lo que propuso la necesidad de reconfigurar el sistema de salud para atender

a todas las familias que sufren por la crisis del covid 19.

«Hay muchas familias que requieren el apoyo del gobierno federal, debemos ser empáticos

y sensibles con los mexicanos», abundó

Puntualizó que hasta el momento no puede creer que se esté batallando tanto en reconstruir

la economía maltrecha por causa de la pandemia «tan corto estamos de mente, que no

podemos que no podemos rescatar y construir nuestro país, hay que reinventarnos en todos

los rubros», acotó

Finalmente, comentó que los mexicanos tienen el poder de hacer cambiar un gobierno con

el voto.

«La última palabra la tiene el ciudadano, muchos toman la decisión de votar por

determinado candidato o partido político faltando pocos días para la elección, incluso hay

quienes en la fila lo deciden», apuntó.