Hoy 5 de Mayo los mexicanos celebraremos un hecho histórico, se conmemora un año más de la heroica Batalla de Puebla que llenó de honor y gloria a la Patria.

Como buenos mexicanos recordamos la gesta heroica cuando las armas se vistieron de gloria, sin duda, pero en estos tiempos no podemos ni siquiera conmemorar porque hoy el pueblo mexicano otra batalla debe librar, aun se lucha contra el coronavirus, lamentablemente parece muchos lo han olvidado y las medidas de salud se han relajado.

Pero el enemigo sigue al asecho, enfermando y matando, el invasor de los últimos tiempos no trae fusiles ni cañones pero es más letal, enferma y mata sin piedad. Después de más de un año de su invasión el pueblo mexicano no puede cantar victoria, contra el COVID-19 la batalla aún no se ha ganado.

México después de la Batalla de Puebla se ha levantado victorioso de muchas más, aparte, si ha sobrevivido a tanta corrupción y maldad de tantos políticos ambiciosos que al pueblo le han matado esperanzas y tranquilidad igual saldrá avante en la lucha contra esta enfermedad, con las vacunas se avanza en la lucha pero no aún no se debe bajar la guardia y dejar nuestras armas de defensa como lo son la sana distancia y protocolos de salud.

Insistimos, las armas que tenemos que accionar para derrotar al mal es de paciencia y atender todas las recomendaciones de salud, la barricada perfecta para que no pase el virus como metralla es la sana distancia.

Lamentablemente ahora con las dichosas campañas electorales los candidatos y seguidores la sana distancia es lo que menos atienden, pareciera que quisieran tener menos votantes el día de las elecciones pues continúan con eventos donde se concentra una gran cantidad de personas.

Hoy que recordamos la gesta heroica de la Batalla de Puebla es un buen día para que también recordemos que tenemos un gran compromiso social, que debemos ser responsables y participar, continuar con la sana distancia y medidas de higiene para no ser parte de las estadísticas del COVID-19 es lo ideal.

Recordemos que la batalla contra el COVID-19 la podemos dar desde el hogar,

porque la verdad es ilógico que mucha gente siga sin asistir a sus centros de trabajo para protegerse del COVID pero si se les ve muy activos acompañando candidatos.

En la batalla que aún se tiene contra el COVID todos debemos hacer lo que nos corresponde, en esta lucha no podemos ser apáticos o irresponsables. Hoy no necesitamos que surjan personajes que se quieran comparar con GUADALUPE VICTORIA o IGNACIO ZARAGOZA diciendo que al país van a salvar porque es un hecho que todo lo que buscan es políticamente agua a su molino llevar.

Tampoco en esta batalla se necesita carabina, fusil o machete, lo que se requiere es de voluntad oficial, mas vacunas y que la gente sea consiente, cuidando no contagiarnos en la batalla contra la pandemia se puede avanzar y así ayudar al personal médico que valientemente continua dando la pelea, enfrentando cuerpo a cuerpo a esta enfermedad mortal.

Hace muchos años, el 5 de mayo de 1862 para ser exactos, un ejército de mexicanos con más valor, amor a su patria y compromiso social que armas, se enfrentó a un sanguinario batallón que le superaba en número y poder de destrucción, el francés, y le ganó porque IGNACIO ZARAGOZA, en la Batalla de Puebla, supo dirigir a mexicanos que iban sin más protección que machetes, piedras y palos pero eso si con mucho valor para enfrentar al enemigo que osaba invadir su Patria.

Hoy, en esta batalla contra la pandemia se requiere de la responsabilidad de la gente y la voluntad y compromiso social de los gobernantes para el invasor chino derrotar.

En fin, la situación es que hoy 5 de mayo conmemoramos los mexicanos el Día de la Batalla de Puebla que lleno de honor y gloria la patria y siempre lo debemos recordar, pero en estas fechas no se puede celebrar porque aún se tiene otra batalla que librar, contra el COVID-19 con responsabilidad todos debemos luchar.