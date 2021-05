Aunque abundan todavía personas que niegan que en el sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador haya cambios de verdad, la terca realidad nos indica que en materia de participación popular en los asuntos públicos sí hemos avanzado, en especial se puede destacar el papel que juegan las mujeres en las transformaciones en curso. En la presente campaña electoral MORENA se ha destacado por la cantidad y calidad de las mujeres que ha postulado para gobernadoras entre las que figuran la neoleonesa Clara Luz Flores Carrales, la potosina Mónica Rangel Martínez, la guerrerense Evelyn Salgado Pineda y la campechana Layda Sansores San Román. Comparto a continuación breves apuntes de estas destacadas damas que hacen campaña.

En su página personal, CLFC se define: Soy abogada, esposa y madre de Clarita y Alejandro. He sido tres veces electa como Presidenta Municipal de Escobedo, y una como Diputada. Mi padre fue Presidente Municipal de Monclova y mi madre Directora del DIF, por lo que desde pequeña mi familia me inculcó la pasión de servir a los demás y la responsabilidad que esto representa. Con esas bases y como buena norteña, soy una mujer de lucha. Entendí desde muy joven que, como todas las personas, debía crear mi propio destino y que para ello estudiar y educarse eran la clave.

Estudié Derecho en la Universidad Regiomontana pagando mis propios estudios al tiempo que trabajaba. Cursé además una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, España. Pronto tuve oportunidad de aplicar mis conocimientos, cuando me incorporé a la Dirección Jurídica del municipio de Escobedo, donde ascendí a ser su titular; después fui Secretaria del Ayuntamiento, para luego ser electa como Diputada Local, donde presenté una iniciativa titulada “Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y sus Municipios”, para proteger los derechos de los ciudadanos frente a posibles actos arbitrarios de los gobiernos.

Por su parte, en entrevista con el director general de El Heraldo de San Luis Potosí, Alejandro Villasana Mena, la abanderada de MORENA hace un fuerte llamado a los potosinos para sumar fuerzas y cerrarle el paso a los políticos que siempre han estado viviendo del erario y que ahora han conformado una alianza perversa que busca seguir dañando a la gente, mientras que, por el otro lado, se encuentra un grupo familiar que ya ha demostrado en reiteradas ocasiones sus verdaderas intenciones. “No podemos dejar que San Luis Potosí se hunda, tenemos que trabajar para sacarlo adelante, más en el escenario en que nos encontramos, luego de las afectaciones derivadas de la pandemia y ante tantas carencias que tiene la ciudadanía. Tenemos que trabajar para construir un mejor San Luis para nuestros hijos y para las generaciones que vienen, eso es lo que tenemos que ir viendo” asegura MRM.

La candidata asegura que los años de experiencia, en conjunto con el esfuerzo que está haciendo MORENA y la confianza que está depositando la ciudadanía en esta candidatura no sólo de le darán el triunfo el próximo 6 de junio, sino que permitirán concretar la Cuarta Transformación en territorio potosino para, con ello, beneficiar a la población en general, pero, sobre todo, a los grupos que durante años han sido relegados. Tras su participación en el primer debate celebrado entre los nueve candidatos a la gubernatura celebrado recientemente, MRM hace un balance del ejercicio y reconoce que no fue lo que esperaba pues, de entrada, no se pudieron confrontar idean ni propuestas entre todos los candidatos, situación que termina arrojando una visión parcial o incompleta para los ciudadanos que buscaban contrastar los diferentes proyectos para emitir un voto informado en la próxima jornada electoral.

La abanderada de MORENA reconoce que “salud” es, por su experiencia, el tema que más domina, resultado de los más de 25 años que lleva trabajando en el área, de ahí que conozca con precisión el funcionamiento del sistema sanitario, el origen y la inversión de los recursos, las principales carencias y, desde luego, los puntos que se pueden intervenir para obtener mejores resultados y atender las demandas que tiene la ciudadanía. Sobre seguridad pública, acepta que fue el tema que más tuvo que estudiar, sin embargo, fue un tópico en el que pudo presentar propuestas claras y bien definidas en donde, entre otras cosas, se busca dignificar el trabajo que realizan los agentes de las corporaciones policiacas pues, destaca, si se cuida a los policías, si se cuida su bienestar y el de sus familias, ellos entenderán la responsabilidad que tienen en sus manos.

De igual manera, lamenta que la dinámica natural del debate no haya permitido que se confrontaran y analizaran las diferentes propuestas que traía cada candidato por lo que, confía, en los dos debates que se encuentran pendientes, uno con organismos empresariales y otro más con las autoridades electorales, se implemente un modelo que no sólo dé pie a la exposición, sino también a la confrontación y retroalimentación entre todos los participantes. En relación con sus adversarios políticos y basándose en el desempeño que tuvieron en el debate, insiste en que la batalla por la gubernatura no incluye realmente a los nueve candidatos, sino que está limitada a tres; ella como candidata de MORENA, Octavio Pedroza Gaitán y Ricardo Gallardo Cardona (abanderado del Verde, severamente cuestionado por amplios segmentos de la conservadora sociedad de la capital de SLP.

“El Pollo Gallardo se vio muy clientelar, ofreciendo cosas que no se pueden cumplir. Quiere presentarse como un candidato de la 4T, pero no lo logra, y por el otro lado tenemos a Octavio que estuvo muy gris, quizá llegó muy preparado, pero con pocos contrastes y se vio que en todo momento estuvo atento a Gallardo. Si él dice que va en primer lugar ¿Por qué le presta tanta atención al que va en tercero?” cuestiona la candidata. MRM insiste en que, uno de los puntos que dejó ver el debate, es el hecho de que el resto de los candidatos no están listos para llegar a la gubernatura pues, además de que les falta la formación y los conocimientos del desarrollo de la función pública, tienen otros intereses que no son precisamente los de la ciudadanía, de ahí que sus proyectos no logren empatizar con las demandas de los potosinos.

“Gallardo fue rechazado de MORENA porque no encaja con los ideales de la lucha. Es un mafiosillo que no tiene cabida en este movimiento, porque sus ideales son otros y Octavio lo que ha demostrado es que es el candidato de Calderón, es el candidato de Antorcha, un perfil y una organización que le han hecho mucho daño a la ciudadanía, uno con su lucha contra el narco y el otro sangrando los recursos públicos”. La Doctora MRM insiste en que los potosinos tienen la posibilidad de elegir entre estas tres propuestas; el proyecto impulsado por un “mafiosillo” con intereses ajenos al bienestar social y con propuestas irrealizables, el de un candidato que ya trae pleito con el Gobierno Federal por haberse declarado “federalista” y estar respaldado por perfiles y organizaciones altamente cuestionables y con antecedentes nada favorables, o por la opción de cambio que implica la 4T en un proyecto atento a las necesidades”.

“Entre Xavier Nava y yo no hay un combo de comida chatarra y echada a perder, hay una mancuerna efectiva que está dispuesta a dar resultados y a trabajar para los potosinos” sentencia entre risas MRM al cuestionar las alianzas que se están dando en otros partidos con tal de sobrevivir políticamente a pesar de que no están aportando nada significativo para la ciudadanía, sino que, por el contrario, ofrecen más de lo mismo. Insiste que, la diferencia que existe entre la alternativa que representan Nava y ella es que ambos son perfiles honestos, trabajadores y de resultados pues, en su caso, son más de 25 años de trayectoria y servicio a la ciudadanía, mientras que, en el de Nava, quedó claro que su administración fue eficiente y que necesita más tiempo para seguir trabajando y demostrar que las acciones implementadas fueron las correctas.

“Nava es un hombre de bien, honesto y transparente, que sabe trabajar y que entiende las necesidades de la gente” sentencia la candidata a gobernadora al insistir en que, tanto ella como su compañero candidato a alcalde, obtendrán el triunfo en las urnas a pesar de que los contrarios muestren encuestan desorbitadas e irreales, agrega, las encuestas son para el ego y para engañar a la gente y hasta a los candidatos, al final, es el trabajo el que da resultados. La candidata de MORENA a la gubernatura de San Luis Potosí, MRM, insiste en que tras de ella no hay nadie más que el trabajo y la trayectoria que la respaldan, factores que le valieron ser considerada por la dirigencia del partido como una posible candidata, situación que se confirmó tras demostrarse el apoyo de la ciudadanía a través de una encuesta en donde demostró que los potosinos saben y reconocen el servicio que ha hecho durante tantos años.

Reitera que, además del rostro de este proyecto, es también quien tiene la capacidad y la experiencia, pero también quien toma las decisiones, es decir, no hay nadie que la esté manejando. “Mi trabajo me respalda y eso es lo único que está detrás de mí, yo vengo a trabajar y a dar resultados, no a ser un títere que sólo llegará a Palacio de Gobierno para que alguien más mueva los hilos” enfatizó. He demostrado mi capacidad en el ámbito público logrando recursos para transformar el Hospital Central, un sueño de muchos sexenios que solo se logró con trabajo, como lo haremos en cada una de las áreas del gobierno estatal.

Insistió en que su misión es trabajar para consolidar la Cuarta Transformación en San Luis Potosí, el proyecto por el que trabajó AMLO mucho antes de convertirse en presidente y que, ahora, corresponde a los candidatos continuar con esta lucha, no por cuestiones personales o por beneficios particulares, sino para llevar un verdadero beneficio a la ciudadanía, a los potosinos que más requieren de atención y servicios. Destacó el llamado para dar un voto de confianza a este proyecto y acudir a las urnas el próximo 6 de junio a emitir un voto bien razonado, tomando en consideración las condiciones que se están presentando; por un lado los candidatos, partidos y políticos de siempre y, por el otro, una verdadera opción de cambio y beneficio para el pueblo.

En otro escenario, según información de Milenio la candidata de MORENA al gobierno de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se comprometió a atender las demandas y necesidades ancestrales de los pueblos indígenas durante su visita al municipio de Tlacoachistlahuaca, región Costa Chica. En un diálogo escuchó las necesidades y propuestas de los pueblos amuzgo y mixteco. En su intervención, aseveró que es necesario «que llegue la justicia a los pueblos originarios». «Ustedes han contribuido moralmente a esta lucha por la democracia; y me comprometo a trabajar incansablemente por ustedes», prometió. Su compromiso, dijo, es «sanar las injusticias históricas» que padecen los pueblos indígenas en Guerrero. (A pesar de que comenzó tarde su campaña, la hija de Félix Salgado va muy arriba en todas las encuestas).

«Vamos a tomarlos en cuenta para hacer política con ustedes, no sobre ustedes; vamos a sanar esas heridas históricas, esa deuda que se tiene con los pueblos originarios, es hora de la justicia, es hora de la democracia, es hora de la dignidad y de la esperanza porque vamos a ganar el 6 de junio con MORENA», expresó la candidata. ESP se comprometió a impulsar la creación de un corredor artesanal para atraer el turismo y abrir mercado a las artesanías, cultura y gastronomía de la región más pobre de la entidad. Aseveró que no debe «malbaratarse» el trabajo de los artesanos indígenas, que tardan hasta un año en fabricar un huipil en el telar de cintura.

Asimismo, ofreció mejorar la infraestructura carretera, de la cual estará al pendiente de manera permanente porque recorrerá el estado por territorio, no en avioneta. Además, se comprometió a equipar los centros y clínicas de salud con medicamentos, instrumental médico, enfermeras y doctores que brindarán servicio las 24 horas del día. «Van a tener el apoyo de su gobernadora, pero con presupuesto, no nada más de palabra», afirmó. La candidata guerrerense de MORENA a gobernadora agradeció el respaldo de los pueblos amuzgo y mixteco, a quienes convocó a defender la democracia. Por cierto, se anunció que ESP aparecerá en las boletas como La Torita (es hija del Toro Salgado).

Por su parte, Layda Elena Sansores San Román nació en la ciudad de Campeche, Campeche. Es maestra normalista por la Escuela Nacional de Maestros, psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una Maestría en Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Desde 1976 ocupó varios cargos administrativos en el gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En 1988 fue subdelegada de Desarrollo Social en la delegación Álvaro Obregón. Su trayectoria legislativa se desarrolló entre 1991 y 2009, años en los que ejerció como senadora y diputada federal plurinominal por Campeche, su estado natal, al tiempo que aumentaban sus comparecencias en ambas cámaras y su participación en distintas causas sociales.

Layda fue la única legisladora priista en oponerse al alza del 10 al 15 por ciento del IVA. En 1996, luego de 36 años de militancia renunció al tricolor tras la polémica decisión de desmarcarse, por segunda ocasión, del resto de sus compañeros de bancada, votando en contra de la reforma energética propuesta por Ernesto Zedillo. “No hay 500 millones de dólares para la petroquímica, pero hay más de 20 mil millones de dólares para apoyar a los banqueros. Estamos en vías de entregar el recurso natural más valioso que México tiene para defenderse y de poner en manos extranjeras la petroquímica que es la industria del futuro y que es de alta prioridad estratégica para el desarrollo del país”. Dentro del Partido de la Revolución Democrática fue elegida para contender a la gubernatura de Campeche, en lo que para muchos fue “el primer fraude electoral documentado” que existe en la historia de nuestro país.

Semanas después encabezó el Movimiento de Resistencia Civil Pacífica como respuesta al fraude electoral cometido en su contra. Los días 11 de septiembre y 19 de octubre de 1997, Layda y sus simpatizantes fueron objeto de una brutal represión mientras se manifestaban en la Plaza de la República. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo una investigación y sentó un precedente al emitir la recomendación 66/1997. Ese mismo año se sumó a la causa de Andrés Manuel López Obrador y formó parte del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que, en 1998, buscaría impedir que el gobierno federal privatizara este importante sector público. En 2003 y 2015 volvería a postularse como candidata de Convergencia y MORENA, respectivamente.

Su página de internet consigna que siempre atraída hacia causas justas, como los movimientos estudiantiles y magisteriales, en 2012 apoyó a los jóvenes del #YoSoy132. En una de sus comparecencias, que sentaron precedente en el Senado, Layda se opuso a la reforma energética de Peña Nieto y parafraseó al escritor José Saramago: “Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia. Pero, si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió”. En 2016, pugnó porque liberaran a los líderes sindicales del magisterio que habían sido encarcelados al oponerse a los cambios en el sistema educativo de aquella época.

El 24 de noviembre de 2016, Sansores San Román encaró personalmente a Peña Nieto, momentos antes de iniciar la entrega de la medalla Belisario Domínguez, para exigirle que revelara el paradero de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y le entregó el libro acerca de la investigación periodística sobre el escándalo derivado de la construcción de un ostentoso inmueble, propiedad de la pareja presidencial. “Señor Peña Nieto,… le regalo este libro porque con la casa blanca usted nos deja un legado de corrupción y de impunidad. Ojalá le sirva.” Layda es la única política mexicana galardonada con un Emmy por su participación como productora ejecutiva en el aclamado documental “Presunto Culpable”. En octubre de 2018 fue la primera alcaldesa al frente de Álvaro Obregón. Podría ser la próxima gobernadora de Campeche.

Correo: amlogtz@gmail.com