UNO.-No son pocos los que hablan de la rivalidad que existe entre el candidato a la diputación federal

ahora por el Partido Acción Nacional, Oscar Almaraz Smer y el candidato a diputado local Arturo

Soto Alemán, también de Acción Nacional.

Aún cuando en las fotografías aparecen sonrientes, son varios los desplantes que el candidato a

diputado local le ha hecho al ex priista Oscar Almaraz Smer, que hay que decirlo, aun cuando cree y

piensa que goza de las simpatías de los electores, mucho le afectó el cambio de colores que ahora

por si fuera poco también se refleja en sus compañeros de fórmula.

Pilar Gómez, poco o nada se mete en los pleitos ajenos, de esas veces que se dice que con sus

problemas tiene y para sacar adelante su candidatura a la presidencia municipal le basta, hay quien

refiere que en los recorridos del candidato a la diputación local Arturo Soto, retiran de los domicilios

particulares la publicidad y calcomanías de Oscar Almaraz.

A pesar de los esfuerzos y las ganas de salir de Oscar Almaraz, su campaña político electoral no

prende y con las acciones del violento Arturo Soto menos, por cierto, nada se ha hecho o dicho de

la denuncia que en su contra presentó Helga Ruth Vázquez, quien lo acusa de lesiones y amenazas

de muerte.

Aunque Oscar Almaraz, pretende jalar liderazgos tricolores las cosas no le han sido fáciles, nadie lo

quiere seguir y le manifiestan su apoyo de dientes para afuera, no la tiene nada fácil y más aun con

las travesuras y pleito de Arturo Soto.

DOS.-Tamaulipas regresará a clases presenciales en escenarios controlados confirma la Secretaria

de Salud la doctora Gloria Molina Gamboa, y será en primer término en 50 escuelas rurales de los

municipios que están en semáforo verde y donde lo principal es la salud de los niños.

Tamaulipas en la mayor parte de los municipios esta en semáforo amarillo y por lo tanto el llamado

de las autoridades es mantener las medidas sanitarias para evitar que aumente el número de

contagios y muertes por COVID-19.

La Doctora Molina, hizo un llamado a los ciudadanos a seguir cuidándose, aplicando las medidas

sanitarias y a no moverse si no hay necesidad dado que a la fecha se han registrado 54 mil 095 casos

desde que inicio la pandemia, de los cuales 48 mil 154 se lograron recuperar y se han registrado 5

mil 027 fallecimientos.

El riesgo es que debido al relajamiento de las medidas sanitarias los casos se COVID-19 se han

incrementado en las últimas semanas por lo que considero importante hacer este llamado a la

ciudadanía para seguir cuidándose.

En el caso del regreso a clases, serán las autoridades educativas, los padres de familia y los maestros

los que determinen los detalles para un regreso seguro.

TRES.-Gabriela Millá, candidata del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de Victoria sigue activa en

sus recorridos por los distintos rumbos del municipio en busca del apoyo popular.

En corto, la candidata del verde se comprometió a brindar a los habitantes del Municipio de Victoria

pavimentación de calidad, que cumplan con los estándares de durabilidad y garantizados.

Millá, habló derecho y de frente, el trabajo será realizado por constructores locales para que el

recurso se quede aquí y las obras tengan la garantía que fueron hechas por victorenses.

A la candidata del Verde le han hecho saben en varias ocasiones que hay muchas calles que para la

autoridad ya están pavimentadas, siendo que en la realidad nunca han recibido una manita de gato,

ni siquiera las han encalichado, a lo que Gabriela Millá se ha comprometido a transparentar las

acciones y los recursos que se ejerzan en su administración.

CUATRO.-Abro un debate, dice Aracely García, ¿ustedes que opinan?, “tengo a mi esposo delicado de salud

mi hija me consiguió una silla de ruedas que por X causa se rompió una de las llantitas, unas vecinas

muy amables por medio del PAN me ayudaron a conseguir otra silla, me tomaron foto cuando la

entregaron otras personas porque era nueva venían de ese partido, resulta que ahora quieren a

fuerzas una foto de mi esposo sentado en ella”.

“A mi esposo le están haciendo quimioterapias y está muy débil, quieren la foto o que mejor la

regrese, no se vale que jueguen así con la necesidad de los enfermos”, ¿ustedes que opinan?

Y en su caso yo contestaría, a esta queja de Aracely García, que poca…

