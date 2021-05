UN GOBERNADOR INTERINO O SUSTITUTO Puede Ser Candidato a

Gobernador y Luego Ser Electo Como Gobernador Constitucional Del Estado,

El Ejemplo, VICTOR CERVERA PACHECO En El Estado De Yucatán, Fue

Mandatario Yucateco Por Espacio De 10 Años En El Siglo XX…El Poder

Legislativo De Tamaulipas, En Breve Determinará Quien Es El Sustituto, Del

Desaforado Mandatario Estatal, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE

VACA. En Calidad De Mientras, El Secretario General De Gobierno, CESAR

AUGUSTO VERASTEGUI OSTOS Tendrá Que Encargarse Momentáneamente,

Del Despacho Del Gobernador Tamaulipeco, Mientras El Pleno Del Congreso

Del Estado Determina Quien Será El Relevo Sustituto. De No Ser Así, La

Guillotina Del Senado De La República, Con Una Desaparición De Poderes En

Tamaulipas Se Podría Activar…

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Por El Bien Propio, De

Tamaulipas, Todas y Todos Los Que Vivimos En El Estado Debe Enfrentar Con

Gallardía y Valor Civil a La Autoridad Federal, Sino Debe Nada, Nada Debe

Temer, Ya Que Al Final, Su Inocencia Hablará Por El y La Autoridad Federal

Dejará De Molestarlo y No Huir y Esconderse Como Los Cobardes o

Malandros Delincuentes Con Pendientes Con La Ley y La Justicia. Acabando

Así, Con Dimes y Diretes y Todo Tipo De Montajes. En Lo Personal, Dudo Que

Sea Una Blanca Palomita Como Se Pretende Hacer Creer a La Opinión Pública,

Sobre El Particular, Los Hechos, Mas Que Las Palabras Hablan…

EL GOBERNADOR SUSTITUTO EN El Estado, Tiene Que Ser Alguien Del

Cartel Político De Los Cuernos Largos En Tamaulipas, De Preferencia Sin Cola

Que Le Pisen, De Lo Contrario Sera Contraproducente, Iniciando Así Su

Campaña Para Ser El Candidato a Gobernador Del PAN En El 2022. Me Parece

Que Ello Es Algo Que Se Puede Hacer, Ya Que Existe Un Antecedente De Ello

y Al Parecer Ese Práctica No Es Algo Ilegal. Hasta Creo Que Es El Antecedente

Para La Reelección De Candidaturas Legislativas Federales, Locales y

Municipales, En Su Momento El Demócrata GONZALO MARTINEZ CORBALA

Como Gobernador Sustituto En El Estado De San Luis Potosí. Negando Hacer Lo Que En Su Momento Hizo En Yucatán VICTOR CERVERA PACHECO y Eso

Que El Presidente CARLOS SALINAS DE GORTARI en Ese Entonces, Se Lo Pidió,

Solo Que GONZALO No Era De La Calaña De Ese Mandatario Nacional. Mirar

Trabajar, Hacer Política, Platicar, Comer, Tomar Un Trago Con MARTINEZ

CORBALA, Todo Un Agasajo…La Verdad Que Soy Un Suertudo Para Que GMC

Me Admitiera En Su Circulo, Ello Gracias Al Mantense LUIS TERAN

RODRIGUEZ, Muy Cuate De GONZALO…Ese Si Era Un Político De Verdad, No

Pedazo, En Mi Andar En Este Oficio He Tenido La Fortuna De Convivir Con

Grandes Demócratas, De Corte Nacional e Internacional…

POR CIERTO, EL 3 DE MAYO FUE La Celebración Del Día Del Albañil,

Por Aquello Del Día De La Santa Cruz. Ese Día, a Nivel Internacional, Fue “El

Día Mundial De La Libertad De Prensa” o Sea Fue El Día De Los Albañiles Del

Periodismo, Me Gusta La Fecha y La Albañileada Periodística. No El Pinche 7

De Junio Que Los Dueños De Medios Mexicanos Inventaron Como Día De La

Libertad De Expresión, Para Estar De Rodillas Ante El Poder Gubernamental

De Ese Entonces y Que Se Hizo Una Tradición, Tan Añorada En La Actualidad,

Sobre Todo, Entre Los Chayoteros de Corazón. El 4 De Enero Es La Celebración

Del Día Del Periodista, Fecha Que También Me Gusta, Por Mi Aspiración a Ser

Reconocido Como Tal, No Creer, Practicar y Sentirme, Todo Un Periodista

Con Un Alto Grado De Especialidad En El Chantaje y La Extorsión, Olvidando

El Interés General Del Pueblo Lector, Radio Escucha, Televidente y Ahora

Digital, Por El Interés Personal De Anteponer Primero El Estomago Con Pesos

y Centavos y Así Crear Fragmentos o Secciones De Alabanzas y Ataques,

Según La Demanda Estomacal, No La Demanda Neuronal…

SOBRE EL CHAYOTE VIVI BUENAS Experiencias, Con Los Periodistas Que

Admiraba y Pensaba y Quería Llegar a Ser Como Ellos, Por Citar Una Tercia,

Uno CHUCHO GARCIA OLVERA, Un LUPE DIAZ Jr. Un CARLOS F. SALINAS,

Entre Otros, Con LUPE Me Dio Muchas Enseñanzas y Viví Muchas Cosas En Su

Compañía, Tanto En Victoria, Como En El Estado, Lo Mismo Que En La Capital

Del País…CHUCHO Era Otro Boleto En Carácter y Conocimientos, Su

Aceptación No Era Fácil. Con CARLOS Mi Convivencia Personal Fue Escaza,

Pero a Lo Lejos Lo Miraba Como Se Codeaba Con El Poder y La Polémica Que

Entablaba Con Los Picuidos De La Política, Aparte De Ver El Trato De Iguales

Con Don JOSE VILLARREAL CABALLERO, Creo Que Lo De Las Guayaberas Que Gusto Vestir, Me Nació De Ver Sus Impecables Guayaberas Blancas, Gusto

Que Se Acentúo Con La Llegada de AMERICO VILLARREAL GUERRA Como

Gobernador Constitucional De Tamaulipas, Los Coordinados Que También

Vestía Sin Duda Alguna Era Por Culpa De LUPE DIAZ Jr. El Saco La Corbata, Esa

Me La Impuso FRAGO SANDOVAL En La Capital Del País. Su Frase, Cuando

Eres Chingón Te Vistes Como Quieras, Con Tu Nombre Vasta, Sino a Donde

Te Presentes, Primero Reciben a La Ropa y Luego a La Persona. Tenía Razón…

EN MATERIA DE CHAYOTES, En Tamaulipas En El Gobierno De Don

ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ, Seguramente a Indicación De Su Persona,

Porque Era El Reportero De Esa Época, De Los Mas Jóvenes Con Los Que Hacía

Química, Me Permitía Muchas Cosas Y Me Invitaba a Almorzar, Muy De

Madrugada Para Mi, No Soy, Ni Nunca He Sido Madrugador Por Gusto, Pero

Donde Manda Capitán, No Gobierna Marinero, Ahí En El California

Despachaba, Ya Como Poco Después De Las 8 De La Mañana a Agarrar

Carretera Con DELFINO Que Era Su Chofer y Guardian y No Se Que Mas Cosas,

En Mas De Una Ocasión Me Llevo De Contrabando a Gringolandia, eran otro

tiempos, De Ahí Me Hacia Que Me Reportara a “El Mercurio” y diera Los

Datos De Una Esclusiva Que Andaba Cubriendo En El Extranjero. A MUNDO

LOZANO Que Manejaba Las Cosas De Prensa Del Estado, Creo Que Se

Sorprendió Que No Fuera Un Asiduo Chayotero, De Ahí Que El Primer Apoyo

Económico Que Me Entregó, Fue Porque Don ENRIQUE Creía Que Formaba

Parte Nominal de Esa Área Gubernamental, De Ahí El Trato Con MUNDO fue

a Todo Dar, Quizá Le Caía Bien, Porque No Andaba Atrás De El, Era Al Revés.

Una Cosa Parecida Me Tocó Cubriendo La Fuente De Presidencia De La

República con El Presidente JOSE LOPEZ PORTILLO Y PACHECO, En Una De Las

Contadas Giras Presidenciales que me invitaron como Reportero de Un

Pequeño Matutino Por Donde Desfilaron Grandes, Hasta El Fundador De

PROCESO, Según Contaban En EL IMPAR Del Gordo Oliva, Muy Apapachado

Por El Regente CARLOS HANK GONZALEZ…En Fin En Una Gira Presidencial Por

El Estado De México, andaba agripadón y lo notó El Presidente JLP y Me Dio

Unas AFRINEX, Nunca Me Había Visto, Desde Ese Día Las Invitaciones a Giras

Presidenciales Fueron Mas Frecuentes. La Gira De Trabajo Presidencial

Representaba Un Billete…El Chayote Fue a Mi, No Yo Al Chayote. JOAQUIN

CONTRAS CANTU Gustaba Contar La Anécdota, Cuando Siendo Titular De La Secretaría General De Gobierno en El Sexenio Del Doctor EMILIO MARTINEZ

MANAUTOU No Acepte Un Cheque De 300 Mil Pesos…Los Periodistas De La

Cámara De Diputados Del Congreso De La Unión Cuando El Tampiqueño Era

El Oficial Mayor De La Cámara Baja. Luego Supieron El Porque y a La Fecha La

Libertad No La Cambio Por Nada. Nunca Me Ha Gustado Que Me Digan Lo

Que Tengo Que Hacer, Aunque No Lo Quiera Hacer, Peor, Que Me Dicten Lo

Que Tenga Que Escribir…En Los Sexenios De TOMAS YARRINGTON

RUVALCABA, EUGENIO HERNANDEZ FLORES y EGIDIO TORRE CANTU,

Muchas Veces Me Toco Ser Escucha De Lo Que Se Le Ordenaba a “Periodistas

Picudos” Cosas Que Tenían Que Escribir, Nombres Se Los Debo, Sería Mucho

Balcón, En Fin, Los Famosos Convenios Son Unas Jugosas Becas…Becas Que

Con FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA Se Terminaron y Que

Extrañan, Quienes Están Acostumbrado a Ello…En Lo Municipal, En La

Actualidad, Me Divierte El Alquiler De Plumas a Favor y En Contra, Con Gran

Ética Periodística…

NO SE QUIEN, PERO ALGUIEN Me Preguntaba Que De Quien Hablo

Cuando Hablo De Un Supuesto Prospecto a Ser Candidato Al Gobierno De

Tamaulipas Por MoReNa en 2022 y Que No Lo Tienen Por Ahora En El Radar

Político Tamaulipeco. Le Diremos Que Es Un Junior De Quién No Pudo Ser

Gobernador Constitucional De Tamaulipas En Las Elecciones Estatales que en

1986 Ganó El Ingeniero AMERICO VILLARREAL GUERRA, Luego De Dejar En La

Orillita de La Candidatura Por El PRI, al Reynosense MANUEL “El Meme”

GARZA GONZALEZ… En 2022 EL MEME Junior, Creo Que Será El Candidato a

Gobernador Por MoReNa El Año Entrante y Ganará La Elección, MANUEL

GARZA GONZALEZ Junior. Aparte De Ser Hijo De Quien Es, De Uno De Los

Iconos, De La Política Mexicana Tricolor, En Reynosa El Nombre Del MEME

Pesa Con Intensidad, La Prueba Es Su Parienta Política, MAKI ORTIZ

DOMINGUEZ. Por Cierto, RAMIRO GARZA CANTU Es Padrino De Bautizo Del

MEME Junior, Quien Es Uno De Los Ejecutivos Importantes Del Grupo

Económico y Político De RICARDO SALINAS PLIEGO. La Clase Empresarial Del

Norte y Sur De Tamaulipas, Ya Saben y Conocen Del Hijo Del MEME GARZA

GONZALEZ. Por Cierto, Desde El 2006, RAMIRO GARZA CANTU, Al Igual Que

En 2012 y 2018 Fue Mecenas de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Su

Representante Personal Siempre Fue HECTOR GARZA GONZALEZ Mucho Muy Conocido Como “El Guasón”, En Tamaulipas Siempre Fue El Compañero Del

Tabasqueño En Su Aventura Político-Electoral a La Presidencia De La

República. EL MEME Junior Se Ha Hecho En La Talacha Empresarial y Política

De Las Grandes Ligas No Sólo Es Un Hijo De Papi Como Otros Que Sueñan Con

Ponerse Los Zapatos Gubernamentales Que Sus Padres Se Pusieron. EL

MEME Junior Se Pondrá Seguramente Los Zapatos Que Quiso, Pero No Pudo

Ponerse Su Padre. De Ser Gobernador EL MEME Junior Retornará a

Tamaulipas Un Crecimiento y Esplendor Estatal Como Se Tuvo En El Sexenio

Del Doctor EMILIO MARTINEZ MANAUTOU. Crecimiento y Esplendor que

Cayo, Al Comenzar a Desplomarse En El Sexenio de MANUEL CAVAZOS

LERMA, Hasta Nuestros Días…

LO DE LA TRAGEDIA DEL METRO En La Ciudad De México,

Lamentable, Muy Lamentable. Los Fenómenos Naturales En La Capital De La

República Desgastan Estructuras y Edificaciones, De Ahí La Importancia Del

Mantenimiento De Las Obras. El Gran Beneficiado De Esa Tragedia y Que Ya

Lucra Con Ella, Es La Oposición a MoReNa y En Especial El PAN, Al Igual Que

Competidores Internos Presidenciales Por El Movimiento De Regeneración

Nacional, Ya Que Ello Golpea Directamente a MARCELO EBRAD CASAUBON,

Ahora Si Que “El Metrazo” Le Quito Reflectores Al Caso Del Desafuero de

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA…Siempre Se Ha Dicho Que En

Política No Existen Casualidades…LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Acabaría Con El Neoliberalismo Salinista y Casualmente Lo Mataron. RUIZ

MASIEU Tampoco Comulgaba Con Ese Sistema Neoliberalista y Lo Mataron.

RODOLFO TORRE CANTU Se Oponía a La Continuidad De Relaciones Oficiales

Con La Delincuencia y Lo Mataron. A RAFAEL MORENO VALLE, Según

Cuentan, La Iniciativa Privada Poblana y Algunos Correligionarios PANistas

No Comulgaban Con Su Ambición De Poder y Un “Accidente Aéreo” a EL y Su

Esposa, En Esos Momentos Gobernadora Constitucional Del Estado De

Puebla, Provoca Sus Muertes. Desde El 2018 Ya Se Consideraba Que Sería El

Candidato Presidencial Del PAN En 2024…

SEA COMO SEA, LO DEL METRO LE QUITO Reflectores Al Caso Del

Desafuero Del Gobernador Constitucional De Tamaulipas. Creo Que El

Congreso Del Estado De Tamaulipas Ya No Debe Cometer Estupideces Que

Cuestan Caro a Tamaulipas y Sus Habitantes y Que Mas Caro Les Puede Costar a Quienes Forman Parte Del Gobierno De Los Vientos Del Cambio En

Tamaulipas, Si Con Su Actitud y Acciones Inducen a Que Se Haga Realidad

Una Desaparición De Poderes. Con La Aceptación Del Desafuero Del

Gobernador, FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, El Daño Es

Parcial, Si Se Empeñan En Desafiar a La Federación, El Daño Podría Ser Total.

Aun Están a Tiempo De Rescatar Algo De Lo Perdido y Con Oportunidad De

Reponerse en El 2022, Cosa Que No Es Fácil, Pero No Imposible, Ya Que El

Golpe Electoral En Las Urnas El 6 De Junio Será Negativo, La Mayoría

Legislativa Que Tienen Hasta Ahora Con Una Oposición Maiceada, Existe Un

Muy Alto Porcentaje De Que Se Puede Perder, Aun Y Con Todas Las Estulticias

Cometidas Por MoReNa, Tanto a Nivel Nacional, Como a Nivel Tamaulipas.

Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan