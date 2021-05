Debate.- Un acto de comunicación en el que participan dos o más personas y opinan sobre uno o varios temas, cada quien da su punto de vista o expresa sus ideas y defiende sus opiniones.

En todos los procesos electorales se realiza este ejercicio, por lo general los organizan Universidades, Asociaciones civiles, medios de comunicación o cámaras de industria o comercio, los serios, avalados por la autoridad electoral.

Por lo general en los debates los organizadores se dan a la tarea de invitar a todos los contendientes a un puesto de elección popular por bloques, candidatos a Presidentes municipales, diputados locales o federales, Senadores, Gobernadores o Presidentes de la Republica.

Se corre la invitación y está en cada candidato el asistir o no a los debates, pero asistan todos o no siempre hay uno que se proclama ganador del debate aunque los espectadores vean lo contrario.

De los debates puede cambiar la metodología, la organización, pero lo que no cambia es el resultado, los participantes hablaran de lo que para ellos es su verdad, y si tienen derecho de réplica o no es solo un monologo, una presentación de ideas, unos y otros buscaran la manera de desacreditar a sus oponentes de la contienda.

A veces es más show que debate de altura, o presentaciones de candidatos más que propuestas y eso hace que la ciudadanía pierda el interés por presenciarle atención, escucharles o seguirles a través de las redes sociales.

Pero aun así los debates son la práctica recurrente en los procesos electorales porque en ocasiones se convierten en un espectáculo o una manera de que los organizadores tengan el contacto y puedan presentar y conocer a los candidatos, pero en realidad muchas veces quedan a deber.

Avanzan las campañas electorales y en nuestra entidad la práctica de los debates no se podía quedar atrás, en la capital tamaulipeca ya se han realizado varios, la CANACO Victoria siempre hace presentación de candidatos, en foros políticos, no precisamente como debates y esta ocasión no podía ser la excepción.

Ayer tocó el turno a los candidatos a diputados federales aunque no estaban todos los participantes, pero si los que traen más movimiento como OSCAR ALMARAZ del PAN, ENRIQUE MELENDEZ de REP, GERARDO ILLONDI de la coalición MORENA-VERDE-PT, ANA CRISTINA VARGAS del MC y ENRIQUE ARDENAS DEL AVELLANO del PRI. Faltaron, no se sabe si fueron invitados, ANA LETICIA CORTEZ del PES, MARTHA PATRICIA CASTRO del FxM, y BAUDEL AVALOS del PRD.

Quizá es porque en esta ocasión son muchos los candidatos y no alcanza el tiempo y espacio para colocarlos y escucharlos a todos. Pero lo que llamo la atención en el foro fue la distribución, como fueron situados los participantes, pues hasta en los debates hay mensajes subliminales y se manifiesta en el cómo participan o les asignan los lugares.

Confieso, no seguí la presentación de los candidatos en el foro político, pero las fotografías e los boletines muestran que OSCAR ALMARAZ SMER era el primero, no sé si en participar, pero si en lugar cerca del pódium ¿será que para la CANACO es el puntero?

GERARDO ILLOLDI fue colocado al centro, como colocan en los eventos políticos al personaje central, generando expectativa, ¿Sera que le ven futuro al muchacho los canacos de victoria?

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO estaba sentado al final, ¿Será que para la CANACO los últimos siempre serán los primeros? Quien sabe, pero si llamo la atención la ubicación de los participantes. Digo, porque bien pudieron estar distribuidos de diferente manera, por ejemplo la candidata de Movimiento Ciudadano por ser la única mujer igual podía estar sentada en el lugar número tres, en el centro.

En fin, la situación es que en esta contienda electoral no podían faltar las presentaciones de los candidatos en los debates o foros políticos, y como siempre al final, aunque ni se debatiera, aparece el que dice ser el ganador del debate.