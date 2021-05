Las aplicaciones y los juegos online se han vuelto las secciones más esenciales de nuestros teléfonos inteligentes. El mercado de las apps ha crecido exponencialmente en los últimos años, y cada día podemos presenciar cómo se lanza una nueva. Sin embargo, al haber tanta variedad puede resultar complicado decidir cuál es la mejor para descargar, por lo que hemos recopilado una lista con lo más usado del año para que no te pierdas de nada.

Fuente: Pixabay

Los mejores juegos online

Los juegos por Internet han sido, sin duda, una de las principales fuentes de entretenimiento del año. Entre los nuevos lanzamientos del 2021, uno de los más famosos fue Fall Guys: Ultimate Knockout, un juego de batallas multijugador en tiempo real, el cual está disponible Microsoft Windows y PlayStation 4. Este alucinante juego es una especie de combinación entre la rapidez y espontaneidad de Mario Party con el suspenso de un juego de estrategia como Warcraft. Además, no se puede dejar de mencionar que Fall Guys recibió cientos de reseñas positivas por parte de la audiencia y de los críticos expertos, quienes elogiaron su apariencia visual y su alocada dinámica.

Otro de los juegos más buscados en los últimos meses han sido lo de azar. Actualmente, gracias a la accesibilidad, se puede disfrutar de los juegos de un casino tradicional desde cualquier lugar con Internet, o simplemente desde la comodidad de la casa. Son cientos las plataformas que tienen juegos como los clásicos blackjack, bingo, póker e incluso las alusivas máquinas tragamonedas con distintas temáticas. Igualmente, una gran característica de estas plataformas es que ofrecen reseñas claras de diferentes casinos en línea, en las cuales detallan a fondo la variedad y calidad de los juegos. Estos son puntuados por los expertos en escalas numéricas; y también dan información acerca de los medios de pagos y bonos disponibles de los casinos. De esta manera los usuarios pueden explorar todas las opciones posibles antes de comenzar a jugar. Por último, uno de los grandes hallazgos del 2021 fue The Last of Us Part II. Se trata de un juego de aventura y acción en el cual el jugador controla a los dos personajes principales, Elli y Abby, en medio de un mundo postapocalíptico en Estados Unidos, y debe luchar contra criaturas caníbales y enemigos humanos. Es importante destacar que este ha sido uno de los juegos más vendidos del año por lo que vale completamente la pena probarlo.

Fuente: Pixabay

Las apps más populares

Increíblemente Facebook continúa siendo, después de varios años, una de las aplicaciones más descargadas en Apple App Store y Google Play Store. Esta es la app número uno en todo el mundo para que las personas permanezcan conectadas. Además, en la familia de Facebook también están incluidos Instagram y WhatsApp, por lo que sus probabilidades de descargas aumentan mucho más. Por eso no es de extrañar que este año aumentara el consumo de Facebook y WhatsApp en Latinoamérica y especialmente en México, donde según un estudio de la consultoría de Katar, las familias mexicanas prefieren en un 80 % usar Facebook, y en un 78 % prefieren usar Whatsapp, convirtiéndolas en las dos aplicaciones más usadas del año. De hecho, Whatsapp encabezó la lista de aplicaciones de mensajería móvil más popular internacionalmente. También, el estudio reveló que otra de las plataformas más usadas es la de YouTube, debido a su variedad de contenido de videos, música, tutoriales y torneos de juegos. A mediados de este año YouTube alcanzó la impresionante cifra de 29,3 millones de descargas, por lo que se convirtió en la app de transmisión más descargada. Tampoco podemos dejar de mencionar la aplicación más popular para hacer videollamadas: Zoom. Esta es una plataforma que ofrece servicios de videotelefonía y chat online, y la cual es la principal herramienta para que muchas empresas realicen teleconferencias y teletrabajo. De la misma manera, Zoom ha sido ampliamente usada en la educación a distancia, ya que la plataforma permite tener hasta 100 usuarios simultáneamente de forma gratuita. Nada más este año, se estima que Zoom tuvo más 2.13 millones de descargas y alrededor de 300 millones de participantes diariamente.

Este año estuvo cargado de muchas innovaciones en cuanto a la variedad de juegos y aplicaciones que podemos conseguir en Internet. Desde juegos tan diferentes entre sí como los de batallas, azar y estrategias, hasta las aplicaciones más descargadas del 2021 que nos permiten mantenernos conectados tanto en el trabajo como en la vida personal.