Ciudad Victoria, Tamaulipas (18 de mayo de 2021).- El magisterio desconoce la forma de realizar la declaración patrimonial y tienen incertidumbre sobre la secrecía de sus datos personales.

En ese sentido, al hablar de la problemática que enfrentan los docentes, el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez, resaltó; “es una novedad que tendremos que iniciarla”.

“Para los compañeros trabajadores homologados, que se les llama no transferidos, para ellos es algo que ya lo realizaron, pero en el caso de secundarias hacia los niveles de inicial no estábamos acostumbrados a hacer nuestra declaración patrimonial”.

Guevara Vázquez señaló que en el SNTE hicieron un tutorial y lo están orientando a través de la estructura sindical, “con la esperanza de que los profesores tengan una guía ya que viene muy académico, muy didáctico.

El líder de la Sección 30 del SNTE aclaró que el magisterio no se opone a rendir su declaración, y lo que buscan es asesoría para cumplir con dicho requerimiento.

“Desgraciadamente nuestros datos ya hemos visto que no hay seguridad siempre que los declaramos, ojalá que en esto tome la responsabilidad correspondiente la función pública”, dijo para finalizar.