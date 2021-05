CD. MADERO, TAMAULIPAS, 4 DE MAYO DE 2021.- Una mala atención en el área de urgencias del Hospital Civil de Ciudad Madero, denunció una habitante de la colonia La Barra, quien no fue atendida a pesar de no haber

muchos pacientes en el nosocomio.

Berenice García Rodríguez, pidió la intervención de las autoridades estatales de salud, debido a

que no están brindando la atención adecuada en un área tan delicada dentro de un hospital.

“No había más que una persona en la cama de urgencias y yo quería que me hicieran algo, me

dijeron siéntate afuera y me senté en la rampa del hospital que está por la parte de atrás, pasaron

45 minutos y yo me trataba de tranquilizar”.

Señaló que después de esperar tanto tiempo sin atención, entro para tomar evidencia que los

médicos y enfermeras no estaban haciendo nada, para después irse a otro hospital a recibir la

atención que requería.

Expuso que se sentía muy mal, pues tenía un dolor en el pecho y por ello decidió acudir al

nosocomio, pero no le fue brindada la atención médica, pues los médicos y enfermeras al parecer

hacen lo que quieren