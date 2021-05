MATAMOROS, TAMAULIPAS, 9 DE MAYO DE 2021.- Los candidatos de Morena a las alcaldías de Matamoros y Reynosa, Mario López Hernández y Carlos Peña Ortíz denunciaron que son sujetos de actos de represión y hostigamiento por parte de autoridades del Gobierno de Tamaulipas, pretendiendo perjudicarlos porque se encuentran en la preferencia electoral.

Ante tal situación, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Tamaulipas, Lucio Ernesto Palacios Cordero , quien estuvo en Matamoros acompañando a Mario López advirtió que “no permitirán la persecución política en contra de los candidatos, porque el Movimiento de Regeneración Nacional lucha precisamente por combatir la corrupción, como la que existe actualmente en el Estado”.

López Hernández denunció que desde junio del 2020 inició la persecución política al recibir amenazas para que no apareciera en la boleta electoral y al no ceder a tales pretensiones se inició una serie de actos en su contra, que lo orillaron a tramitar, al momento, cinco amparos en contra de diferentes dependencias del gobierno de Tamaulipas, entre ellos, contra el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Por su parte, Peña Ortíz de Reynosa expuso la persecución política de la que es sujeto por parte del Gobierno de Tamaulipas, advirtiendo que no se rendirá “porque lo que quieren es ver de rodillas al pueblo de Tamaulipas y no lo vamos a hacer; le vamos a dar hasta donde tope”.

Exhibió videos en los que patrullas estatales rondan su domicilio hostigándolo y pretendiendo intimidarlo, al tiempo que muestra otros en los que camiones descargan despensas en una bodega anexa al comité de campaña del candidato del PAN, para luego ser transportadas en unidades del gobierno del Estado, en franca violación al Código electoral.

Por ello, el Delegado nacional de Morena anunció que interpondrán denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, a efecto de que tome cartas en el asunto y proceda con todo rigor.

López Hernández , quien busca la reelección hizo un llamado a las autoridades del Gobierno del Estado “para que frenen los diversos actos que tienen la intención de perjudicar a los candidatos de Morena que se encuentran en la preferencia electoral, no solamente en esta frontera y en Reynosa, sino también en Victoria, Nuevo Laredo y Madero.

“Sí quieren ganar –puntualizó–, que nos ganen de buena lid, que nos ganen en las urnas, con la preferencia electoral y no a través de querer hacer un daño corporal a través de la presión, del hostigamiento y de querer detenernos como candidatos”, advirtió.

Agregó:

“Eso no lo vamos a permitir, sí algo tengo, es que en todos mis actos he obrado bien y siempre lo he demostrado, pero tal parece que ahorita bajo un estado de desesperación quieren dar golpes, para que nuestros candidatos no lleguen al proceso del día 06 de junio.

“Se equivocan, advirtió, la elección la vamos a ganar, la gente ya decidió, la gente va a ir a votar de una manera pacífica el día 6 y con plena seguridad les digo que vamos a ganar y que de ninguna manera nos vamos a doblegar a la forma a que está actuando el Gobierno del Estado.

Por su parte el delegado del CEN en Tamaulipas exhortó al Gobierno de Tamaulipas para que deje de orquestar situaciones en contra de los candidatos de Morena: “saben que sus candidatos están en desventaja, saben que vamos arriba y por eso hacen uso de viejas prácticas, que nosotros estamos combatiendo”.

“Es inaudito agregó, que en un estado como Tamaulipas, las instituciones encargadas de procurar la justicia estén empeñadas en interferir en el proceso electoral con persecución política en contra de los abanderados de Morena”.

“Eso añadió, daña la credibilidad de las instituciones, en el caso de la fiscalía y hacemos un llamado al Poder Judicial que deje de perseguir políticamente a nuestros candidatos y dejen que la gente decida; luchamos por acabar con el régimen de la corrupción por un nuevo porvenir fincado en la justicia y la paz”.