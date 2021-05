A poco más de quince días para llegar a la recta final, todos los candidatos para alcaldías y

diputaciones andan a todo vapor, y no es para menos, se juegan el todo por el todo, unos

traen buenas expectativas, otros se las hacen creer pero no hay nada escrito.

Por lo pronto Oscar Almaraz, contendiente del PAN, por la diputación, ha ido

consolidando en sus alforjas, un sinnúmero de votos a su favor, que seguramente se

reflejaran en estas urnas en puerta.

No ha descansado, va aprovechar hasta el último minuto para seguir visitando casa por

casas, tocar puertas, platicar con la ciudadanía para presentarles sus ofertas electorales, y a

su vez recepcionar las mayores necesidades que le planteen.

En estos mismos menesteres de promoción del voto el candidato Enrique Cárdenas, sigue

visitando hogares y reuniéndose con la ciudadanía, para escuchar todas las necesidades de

las personas.

El candidato tricolor se mueve como pez en el agua, en estas talachas proselitistas, está bien

curtido en el servicio público, ha prometido de llegar al escaño gestionar recursos para las

mayores carencias.

También se encontrara a otros candidatos como Pepe Braña, representando a MORENA,

ha visitado la zona rural, ha escuchado a la gente del campo, con mucha sensibilidad, él va

por la diputación y pide el voto para estas elecciones de enfrente.

En este igual camino Elba Lidia Valles, quien va por el pan sigue acercándose a los

habitantes para oírlos en sus necesidades y pedirles su voto de confianza en estas próximas

urnas.

Por su parte Pilar Gómez, panista que va por las funciones edilicias de Victoria, sigue

intensificando sus recorridos, giras, y encuentros con la población, y escuchando sus

prioridades, ha prometido solucionar las querellas puestas sobre la mesa.

Y Lalo Gattas, cobijado por MORENA quien juega por el poder de la silla del 17,

también se ejercita para terminar estas faenas políticas, no ha descuidado su contacto con

la ciudadanía, quiere hacer historia y por lo tanto sigue promocionando sus ejes de trabajo.

Ha visitado casi todo el territorio de su competencia, y le han refrendado su apoyo, de

todas formas aunque tiene experiencia en trabajo de campo, no se confía y va duro y directo

con sus últimos tiempos de recorrer casas, calles, el campo.

Otro jugador por el PRI, Alex Montoya,” no canta mal las rancheras” en este juego por la

alcaldía, ya ha tenido buen acercamiento con toda la ciudadanía, ha visitado tianguis, se ha

reunido con todos los sectores de la sociedad para dar a conocer sus plataformas de trabajo.

Ha ofrecido si el voto le favorece resolver las demandas más sentidas que agudizan a las

familias victorenses, busca mantener encuentros para escuchar de viva voz todos los

planteamientos.

A su vez, Daniel González, candidato del Movimiento Ciudadano, quien va por la

presidencia de esta ciudad capital, no ha bajado la guardia sigue intensificando su

proselitismo, ha tocado puertas, casa por casa para dar a conocer sus ejes de trabajo.

Y pues solo hay que tener presente, que no basta con ser fervientes admiradores de un

candidato para que gane, a mi juicio el factor que contribuye para alcanzar el éxito

electoral, es primero la determinación de una política que deba poseer rasgos y valores

éticos vinculados fundamentalmente a favor de los ciudadanos.

Y en seguida promoverse con discursos razonados, frescos y convincentes y no descuidar

el acercamiento con la gente, que sean muy cercanos a sus mayores demandas.

Y solo resta decir a la ciudadanía que este seis de junio haga su voto razonado, porque

aunque todos los contendientes se dicen ganadores, tienen que tener presente que “Del

plato a la boca, se cae la sopa”.

No hay que confiarse.

Aunque han ido a las bajas la ola de contagio del Coronavirus, la Secretaria de Salud de

Tamaulipas, no ha bajado la guardia para seguir exhortando para que la ciudadanía siga

con las reglas sanitarias para preservar un estado saludable.

En este sentido instan a seguir usando el cubre bocas, gel antibacterial, lavado de manos,

evitar lugares con demasiada gente, guardar la distancia, estar al pendiente de cuando toque

la fecha de vacunación contra esta pandemia.

Y hay que considerar que aun estando vacunado, no hay inmunización total, por lo que es

conveniente seguir con la misma dinámica de protección a la salud, no hay que confiarse el

COVID 19, todavía no termina, sigue latente.

Primero Dios, y nos vemos hasta la próxima.

gildateran@yahoo.com.