CDMX.- 13 MAYO 2021 El efecto dominó en torno a Aaron Rodgers ha comenzado, y el primer jugador al que podría impactar es al receptor abierto All-Pro, Davante Adams.

Adams está en el año final de su contrato, y si su quarterback está acabado en Green Bay, entonces, podría complicar las cosas para Adams en Wisconsin.

«Potencialmente, potencialmente; es mi tipo», dijo Adams el lunes en una aparición para Fox Sports Radio. «Es el único tipo que he tenido, más allá de la campaña del 2017, cuando se lastimó. Es el único tipo con el que he jugado. Hemos construido una relación especial a lo largo de los años que nos ha dejado en muy buena posición en nuestras carreras, No que él me necesitaba para ello, porque ya estaba en esa posición, pero hemos establecido mucho juntos.

«Así que, eso cambiaría mucho. No significa que potencialmente me iría, pero definitivamente tendría que pensarle mucho más si mi chico no estuviera aquí».

Adams, quien atrapó 115 pases para 1,374 yardas y 18 touchdowns la temporada pasada, está en el año final de un acuerdo por cuatro temporadas y 58 millones de dólares. Con un salario promedio anual de 14.5 millones de dólares, ha caído hasta el puesto N° 15 en la escala de pagos a receptores abiertos.

Adams dijo que ha hablado «un poco» con Rodgers desde que la noticia acerca de la disputa del quarterback con los Packers se reportara en primera instancia por ESPN el mes pasado.

«Mucho se sigue descifrando por su lado, así que es difícil para mí meterme en los detalles y hablar de eso», notó Adams. «Obviamente, me encantaría. No puedo esperar hasta poderles decir que estará de regreso y estaremos de regreso haciendo lo que hacemos. Pero, por ahora, hay que planchar algunos detalles. Esperamos, estaré de regreso en el programa y estaremos celebrando con unos tragos y lo que sea.

«Todos sabemos que es un negocio bastante intenso», dijo Adams. «Hay mucho que sucede, mucho que pasa aquí. Justo como cualquier otro trabajo, quieres ser feliz, y una vez que obtienes ese respeto, quieres ser tratado con esa clase de respeto. Hay ciertas cosas que no puedo discutir en específico, pero hay ciertas cosas que él desea, y quizás el club no estaba tan emocionado de cumplirlas del modo correcto.

«Y eso puede afectar a un tipo que ha hecho tanto por la organización. Ha dejado el cuerpo y realmente la vida por el equipo, por sus compañeros. He estado respaldándolo al 100 por ciento a través de todo. Obviamente, rezo para que todo se arregle y lo tengamos de regreso y podamos salir allá y seguir haciendo cosas como hicimos [la temporada pasada] porque fue muy divertido hacerlo».

Por lo que respecta al posible reemplazo de Rodgers, Jordan Love, Adams dijo que es complicado evaluarlo dadas las pocas repeticiones que ha tenido.

«Basado en lo que he visto, trabaja realmente duro, es realmente muy atento, y es como una esponja con Aaron allí, simplemente absorbiendo todo, todo el conocimiento y las diferentes cosas», dijo Adams. «Con su mecánica, sé que ha estado trabajando en ello para tratar de mejorar y mejorar. Pero, es duro, porque no lo he visto jugar, no lo he visto salir allá en la pretemporada. Así que, después de este año, creo que podrá ofrecer una evaluación más precisa de lo que, viéndolo ante otros equipos, quizás algunas prácticas del campamento de entrenamiento [con otro equipo]. Así que, veremos. Definitivamente tengo fe en que lo puede hacer, y quien sea que esté allá afuera, lo mostré en el 2017 con Brett Hundley, estaré listo para salir allá y jugar, pase lo que pase. Controlar lo que puedo controlar. Y Love, ha lucido bien por lo que he visto, pero la acción real es lo que nos dejará saber».