Bastante revuelo nacional e internacional ha causado el juicio de procedencia de

desafuero realizado por la Cámara alta y baja del Congreso de la Unión en contra

del Gobernador de Tamaulipas FGCDV, por diversos delitos. pero sustentado

exclusivamente por defraudación fiscal, esto no quiere decir que no se le

enjuiciará por delincuencia organizada, lavado de dinero y otros que resulten

Sin ánimo de juzgar, no podemos dejar de lado la presunción de inocencia, toda

vez que el Gobernador aún no ha sido juzgado, en los juicios hay ofrecimientos de

pruebas y alegatos, se ganan o pierden dependiendo de la habilidad de los

fiscales y de los abogados defensores.

Este juicio lo podremos ver en tres vertientes, la política, la judicial y la de el

rompimiento de la voluntad popular que iría a dar hasta la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH de la ONU) toda vez que en el

nuevo sistema penal se ha introducido el Control de la Convencionalidad, donde

México firmó acatar los convenios internacionales entre ellos los Derechos

Humanos.

Por ello no es de balde que encontremos caravanas de simpatizantes o

acarreados por el sistema, como se quiera ver, para demostrar inconformidad

ciudadana porque se violentó la voluntad popular de elegir a su representante o

gobernador, esa es una estrategia para abrir ese frente de la CIDH, los videos

servirán de prueba.

El aspecto legal es la Controversia Constitucional que el Congreso del Estado

abrió en contra del Congreso de la Unión por invasión de esferas, argumentando

que se viola la soberanía Estatal al no tomar en cuenta al Congreso del Estado por

quitar unilateralmente el fuero al Gobernador, recordemos que para cambiar leyes

constitucionales se requiere la votación de las ¾ partes del voto del Congreso de

la Unión y otro tanto de los Congresos Estatales…

Por ahí va la inconformidad del Congreso del Estado y lo tiene que solucionar la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un problema de invasión de esferas o

de pasar sobre la soberanía Estatal, eso obviamente gana tiempo a la defensa del

gobernador y técnicamente tiene fuero y sigue siendo gobernador guste o no a sus

detractores.

Sobre el aspecto político claramente observamos como la llamada alianza

federalista se desinfló, si lo vemos por los tiempos electorales también será un

duro golpe al grupo en el poder de ser cesado de su encargo, si así lo decide la corte, caso contrario la Fiscalía General de la República deberá esperar hasta el

fin de su mandato año y medio más, para entonces podrían cambiar muchas

cosas, de tal suerte que hasta presidenciable salga.

El día de mañana habrá sesión en la SCJN y es probable que ya tengan una

decisión al proyecto presentado por uno de los magistrados sobre el particular,

aunque esto podría alargarse hasta después de la elección, todo puede pasar,

toda vez que hay hasta 3 meses para contestar.

Juzgue usted querido lector, sin apasionamientos