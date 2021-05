Conocer a gente nueva es algo que cuesta hasta para los extrovertidos si no se hace con cierta frecuencia. Implica salir de la zona confort y adaptarse a nuevas situaciones en las que no siempre se tiene práctica. De todas formas, no es una misión imposible si acudes a un par de sitios muy interesantes y con la mentalidad apropiada.

Páginas para conocer gente por Internet

Cualquier sitio es bueno para conocer a alguien nuevo, y eso incluye a la red. Puede parecer un poco extraño, pero en el contexto actual, las relaciones virtuales han cobrado tanta (o más) relevancia que las física por el distanciamiento al que nos hemos visto forzados. Lo importante no es el lugar, sino la actitud.

Además, hoy es bastante fácil establecer un primer contacto online para pasarlo a continuación al terreno personal, incluso si no puede ser tan pronto en estos momentos. Es cierto que se hace muy sencillo que la gente se muestre de una forma por Internet y luego ser completamente diferente en persona, pero no tiene que ser un impedimento si se lleva bien.

Asistir a encuentros de Meetup

Es la web para conocer gente por excelencia debido a su mismo concepto. Se basa en la creación de grupos para realizar actividades a las que cualquier puede unirse: encuentros con el objetivo de conocerse e incluso aquellos centrados en alguna afición. La gente que acude a esta clase de quedadas son personas que normalmente buscan ampliar su círculo social.

La gente que asiste a estos eventos es variopinta, pero puedes asistir a aquellos en los que se centren en tus intereses. Ir acompañado también es una buena opción, pero no te quedes solamente con esa persona porque el objetivo de hacer contacto con otros se perderá antes de que te des cuenta.

Un truco es llegar a tiempo o un poco antes porque no tendrás que romper el hielo cuando todos los demás estén charlando, sino que se irán acercando a conocerte. Asistir a grupos de entre 10 y 20 personas facilita conocer gente porque es algo más íntimo.

Páginas para chatear

Sitios como latinchats.net se han vuelto populares en la región porque permiten conocer a personas de otros países que hablan el mismo idioma. Son sitios en los que se pueden hacer nuevos amigos, crear contactos interesantes y pasar un rato entretenido sin demasiado esfuerzo.

Se suelen separar en distintas salas para que las personas tengan algo en común de qué hablar. Las salas podrían ir por países, por intereses, e incluso por el tipo de relación que buscas (¿te interesa ligar, encontrar pareja o solo hacer amigos?). De esta forma, la comunicación es mucho más sencilla y fluida.

Una característica curiosa de www.hispachat.net y otros sitios es que no necesitas registrarte para empezar a chatear. Con escoger un nick y entrar a una sala tienes todo lo que necesitas para entrar en este espacio virtual para conocer a personas nuevas.

Lugares para conocer gente nueva

Lo ideal es que sean sitios en los que puedas ver a las mismas personas varias veces, como podría ser el caso de un club, un gimnasio o un taller. Así, todos comienzan a familiarizarse con los otros, lo que facilita que se terminen por conocer tarde o temprano.

No importa tanto el sitio que escojas porque en todos podrías conocer a personas nuevas, aunque sí se te haría más cómodo si tomas en cuenta lo siguiente:

Evita la situaciones en las que debas causar una buena impresión. Esto pasa en casos en los que tienes dos opciones: o causas una excelente primera impresión o pierdes la oportunidad para siempre. Recuerda que sea un lugar en el que puedas volver a ver a las personas para no tener que apostar todo en ese primer encuentro.

Busca personas con las que empatices. Ya sean sitios en los que se desarrollan actividades de tu interés, en donde todos tengan las mismas aficiones o que sean grupos con más o menos los mismos valores.

Llega un poco antes. Esto aplica cuando se trata de un evento organizado para poder entablar conversación con las personas a medida que vayan llegando.

Lo familiar es más agradable. Mientras más te encuentres con alguien, mejor se van a llevar. Por ello, frecuenta los mismos sitios y habla con las mismas personas.

Quizás sientas algo de incomodidad las primeras veces, pero no significa que sea algo malo. Busca varias experiencias porque algunas serán mejores que otras, y eventualmente encontrarás a personas para establecer una relación amena.

Algunos lugares comunes para esta clase de encuentros son los cursos o talleres, el mismo vecindario en el que vives, una organización con personas que compartan tus mismos gustos y lugares de voluntariado. Sin embargo, puedes conocer a una persona nueva en cualquier lugar y circunstancia, como podría ser al momento de sacar a pasear a tu perro.