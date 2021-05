Todos los seres humanos queremos ser únicos, tener cosas que otros no tienen y que eso nos sirva para identificarnos, parece que aun dentro de nuestras aplicación esto también aplica y más en Whatsapp. Queremos tener temas únicos y originales o simplemente cambiar el aspecto de nuestra mensajería para que no se vea como la de los demás.

Hace poco tiempo, WhatsApp finalmente lanzó su función de Modo oscuro para todos los usuarios de Android y iPhone. Ha estado en fase de prueba durante aproximadamente un año y ahora los usuarios pueden descargar la última actualización de WhatsApp Messenger desde Google Play Store y Apple App Store para obtener la nueva función. Debes saber, que esta nueva función cuenta con más un tono gris oscuro que un fondo negro. Los usuarios de Android con Android 10 y los usuarios de iPhone con iOS 13 pueden obtener el Modo oscuro de WhatsApp habilitando el Modo oscuro en la configuración de su sistema.

Ya sea que quieras personalizar Whatsapp ya sea activando el modo oscuro o poniendo un tema que sea de tu agrado en este post te vamos a enseñar cómo hacerlo. Cabe destacar que así como puedes usarlo en esta aplicación el mismo aplica para Whatsapp plus 2021. Existe un sinfín de wallpapers que puedes usar y que harán que tu presentación luzca única y hermosa. Aunque la única manera oficial es usando el Dark Mode de Whatsapp puedes poner una foto para cambiar el aspecto.

Para ello debes hacer lo siguiente: tienes que abrir la aplicación de WhatsApp y hacer clic en la opción «menú». Una vez que hayas llegado a esa parte, debes dirigirte a configuración y seguidamente a configuración de chat y hacer clic en Fondo de pantalla. Después de que hayas cumplido con estos pasos puedes ir hacia «galería» de tu teléfono y elegir el fondo de pantalla que desees para configurar el tema. Así ya podrás tener un nuevo aspecto en tu Whatsapp.

Si quieres cambiar aun hasta las teclas, entonces tienes que conseguir una aplicación disponible que sea compatible con Whatsapp en tu Play Store e instalarla para poder transformar por completo el aspecto de la aplicación. En esto debes saber que ninguna aplicación que consigas es oficial de Whatsapp sino que son programadores que usan su conocimiento para poder generar cambios agradables a los usuarios.

Si lo que quieres es tener el modo oscuro o Dark Mode en tu aplicación, tienes que cumplir los siguientes pasos. Primero, debes dirigirte hacia Google Play Store en tu teléfono para descargar e instalar la última versión de WhatsApp (2.20.64). Si no la tienes, no podrás cambiar el aspecto, ya que esto está disponible en las últimas versiones de la app. Una vez instalada la versión actualizada de WhatsApp, debes tocar el icono de menú de tres puntos en la parte superior derecha y seleccionar Configuración.

Seguidamente, tienes que ir a Chats para ir a la configuración del chat. A continuación, haz clic obre Tema y te dará la opción de elegir el tema de la aplicación. Seguidamente, tienes que hacer clic sobre la palabra Oscuro y todo listo para usar el Modo oscuro de WhatsApp.

Además, podrás conseguir una opción predeterminada del sistema cuando toques en Tema que cambiará automáticamente entre el modo claro y oscuro de acuerdo con la configuración predeterminada del sistema. Es importante destacar, que como lo mencionamos anteriormente, no todos los móviles y en ellos entran los teléfonos por debajo de iOS 13 tienen esta función. Por lo que los usuarios de iPhone que no tienen iOS 13 no podrán experimentar el modo oscuro de WhatsApp.

Estos nuevos cambios están disponibles desde hace poco tiempo por lo que son muchas las personas que quieren hacer uso de esta función pero realmente no saben cómo hacerlo. La idea principal es poder seguir los pasos que le mencionamos anteriormente y verá que es muy sencillo hacer el cambio. En el caso de que lo desees es hacer un cambio de imagen o tener tu Whatsapp mucho más personalizado entonces puedes seguir los otros pasos que te mencionamos.

La idea es que tu aplicación de mensajería pueda estar de acuerdo a tus gustos, y actualmente son millones de personas que hacen esto para poder tener una aplicación mucho más original y de acuerdo a sus gustos.