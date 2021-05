Operadores políticos que hicieron trabajo de territorio a favor de los fallidos pre candidatos de Morena a la alcaldía de Reynosa RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ y MARCELO OLÁN MENDOZA, se deslindaron públicamente de la decisión unilateral de RIGO y MARCELO a favor del Partido Acción Nacional, al anunciar su adhesión al proyecto del candidato guinda a la presidencia municipal, CARLOS PEÑA ORTÍZ,.

“En el caso del compañero RIGO RAMOS, esa es su decisión, pero no estamos de acuerdo… y no estamos en su equipo. Esa es su decisión, se fue solo, porque los operadores de Morena seguimos bajo los principios del Movimiento de Regeneración Nacional”, expresó FEDERICO PÉREZ, quien narró que él participó en el proceso interno de Morena como aspirante a diputado local.

“Pero no salí seleccionado, y me discipliné. Y aquí estoy, fiel a Morena, sumándome al candidato a la presidencia municipal CARLOS PEÑA ORTÍZ”, citó FEDERICO, uno los ocho ex operadores de RIGO RAMOS y MARCELO OLÁN que comparecieron ayer en conferencia de prensa ante casi medio centenar de periodistas.

Encabezados por el ex gerente general de COMAPA, JUAN GARCÍA GUERRERO –“yo fui un perseguido y preso político del gobierno de CABEZA DE VACA… el gobernador prófugo es un traidor y un cobarde”, tronó–, los militantes de Morena fijaron su posicionamiento en torno a la decisión del diputado RIGO RAMOS, de sumarse al proyecto del PAN.

«Nos quedamos en Morena, ayer nos reunimos con mas de 180 coordinadores, líderes seccionales y de colonias», aseguró FEDERICO PÉREZ LOZANO.

Y narró:

«En diciembre nos pronunciamos por RIGO RAMOS para candidato a presidente municipal pero se brincó al sistema en decadencia y apoyamos ahora a CARLOS, con toda la fuerza de Ruta 5; RIGO RAMOS se fue, pero se fue solo», dijo el coordinador del grupo, JOSÉ MIGUEL BOCANEGRA.

«Fuimos parte del equipo con RIGO RAMOS un año y medio, trabajamos por un proyecto; siempre le dijimos que se pegara al partido, a los estatutos y él expresó que sólo buscaba lucimiento propio, por lo que rechazamos que se exprese contra Morena, cobrando como Diputado», expresó MIGUEL ÁNGEL BAUTISTA, miembro de la organización “Morena de Corazón” desde el 2016.

En la reunión informativa participaron también MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PRAGA, ARTURO MENDOZA JIMÉNEZ y PABLO RODRÍGUEZ BADILLO, luchadores sociales del Movimiento Regeneración Nacional.

RUTA 5 SE SUMA

Integrantes del movimiento Ruta 5 establecieron este jueves 20 de mayo su firmeza para apoyar la candidatura de CARLOS PEÑA ORTIZ a la presidencia municipal, «sumando y tratando de convencer al ciudadano a que voten el 6 de junio por quien consideramos la mejor propuesta».

El grupo formaba parte del apoyo a un precandidato de Morena y ya no: «al desertar hacia un sistema político que en Tamaulipas está podrido, que ha traído persecuciones políticas como la actual «, dijo JUAN GARCÍA GUERRERO.

“El abanderado de Morena y PT, representa la cuarta transformación en Reynosa”, aseguraron los integrantes de Ruta 5, por ello se desmiente que por capricho, el desertor se lleve equipo de Morena, ya que se quedan a apoyar a CARLOS PEÑA ORTIZ.

CdeV, OTRA VEZ EN “LA MAÑANERA”

Por cierto, a unas horas de girada la orden de aprehensión contra FRANCISCO “N”, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR reveló el contenido de un oficio del Buró Federal de Investigación [FBI por sus siglas en inglés], en el que revela que el gobernador prófugo aparece en una lista de personas involucradas en delitos de lavado de dinero, y la dependencia norteamericana solicita información sobre él.

“No queremos ser el hazmerreir de nadie”, dijo AMLO en su “mañanera”, al revelar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera información sobre el gobernador de Tamaulipas, en una investigación preliminar que realiza el FBI sobre lavado de dinero.

“No queremos ser el hazmerreír de nadie, y no hay impunidad, les comentaba yo que antes mandaban información así, y no se contestaba o si se contestaba se decía que no había delito que perseguir, se blanqueaba a quienes se les investigaba desde el extranjero», dijo el presidente.

“También yo no puedo, como el titular del Poder Ejecutivo, no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera. Si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo esto la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todo, entonces independientemente de que si es correcto no es correcto, decirlo políticamente correcto, lo jurídicamente correcto, les voy a dar a conocer ahora mismo el oficio que envió la embajada de Estados Unidos solicitando información del señor CABEZA DE VACA por una investigación que ellos tienen de un presunto lavado de dinero», señaló.

“Entonces ya no, entonces la investigación está abierta y es para que no se esté pensando de qué es un asunto, ni modo que yo tenga que ver con este señor, el jurídico de Estados Unidos, no lo conozco y con el FBI ni con la DEA ni con la CIA”.

FAMILIARES DE CdeV, INVESTIGADOS EN EU

En el oficio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se encuentran familiares del mandatario local, personas físicas, y empresas, como parte de la presunta red lavado de dinero que investiga el FBI.

Entre los familiares de Cabeza de Vaca está su esposa MARIANA GÓMEZ LEAL; sus hermanos ISMAEL y JOSÉ MANUEL; su mamá MARÍA DE LOURDES CABEZA DE VACA WATTENBARGER; así como su suegro JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESÉNDEZ y su primo JOSÉ RAMÓN CABEZA DE VACA CASTILLO.

También se enlistan un total de 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos de los que el gobierno de Estados Unidos pidió información a la UIF y que fue difundida por el presidente LÓPEZ OBRADOR.

1.- ALFONSO PASQUAL MÉNDEZ; 2.- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV: 3.- BERNARDO PASQUAL MÉNDEZ; 4.- BALTAZAR HIGINIO RESÉNDIZ CANTÚ; 5.- Barca de Reynosa SA de CV; 6.- British English Olympics SA de CV; 7.- Bufete Jurídico Goat and Smith SC; 8.- Comercializadora Bosque Alto SA de CV; 9.- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur; 10.- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV; 11.- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV; 12.- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV; 13.- Desarrolladora Cava SA de CV; 14.- Flunky y SA de CV; 15.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA; 16.- GERARDO PASQUEL MÉNDEZ; 17.- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV; 18.- Horizonte Vertical CO SA de CV; 19.- HELÚ GARCÍA JUAN; 20.- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR; 21.- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV; 22.- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV; 23.- ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA; 24.- JOSÉ RAMÓN CABEZA DE VACA CASTILLO; 25.- JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESENDIZ; 26.- JUAN FRANCISCO TAMEZ ARELLANO; 27.- LADISLAO VÁZQUEZ LÓPEZ; 28.- LETICIA RODRÍGUEZ VILLARREAL; 29.- MANUEL GARZA ESPINOSA; 30.- Marbole SA de CV; 31.- MARÍA DE LOURDES CABEZA DE VACA WATTEMBARGER; 32.- MARIANA GÓMEZ LEAL y 33.- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV

¿FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS?

“Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco ‘G’ o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias”, escribió el titular de la de la UIF.

GERARDO MUESTRA TEMPLE

Por cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES [también candidato del PAN a diputado federal por el 9º distrito, con cabecera en Reynosa norte], mostró ayer temple de acero ante la prensa capitalina, que quiso saber el posicionamiento del líder parlamentario en relación a la orden de aprehensión contra FRANCISCO “N”, y GERARDO mostró riguroso control de sus emociones, pues dijo incluso no saber de que se haya expedido una orden judicial en ese sentido.

PEÑA FLORES dijo incluso que el tema del gobernador sustituto no aparecía en la agenda, y cuando se le preguntó por FRANCISCO “N”, dijo no saber, “porque yo no soy su secretario particular”.

Es decir, GERARDO “se amacizó” ante los cuestionamientos de la prensa, de cuyas respuestas, por supuesto, deben estar tomando nota tanto el presidente del Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados, IGNACIO MIER, quienes tienen el dedo en el gatillo para accionar en cualquier momento una desaparición de poderes.

Sin embargo, ante los embates contra FRANCISCO, GERARDO PEÑA muestra la inquebrantable firmeza de su lealtad para el amigo, con quien ha crecido políticamente durante los últimos 20 años de su vida pública.

Eso se llama lealtad y disciplina, ¡sí señor!

INTERPOL e INM: CON LA MIRA PUESTA EN CdeV

La Fiscalía General de la República inició gestiones ante la INTERPOL, a efecto de lograr una “ficha roja” contra FRANCISCO “N”, con el propósito de arrestarlo en cualquiera de los 194 países que integran la mayor organización policial del mundo.

Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Migración, INM, emitió una Alerta migratoria, para impedir que pueda escapar por cualquiera de las fronteras de México, ya sean, terrestre, aérea o marítima.

CONGRESO: PROCESO PENAL CONTRA ORDEN DE APREHENSIÓN

En contraparte, la Sexagésima Cuarta Legislatura estatal, solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciar las carpetas de investigación y/o procesos correspondientes sobre la supuesta orden de aprehensión en contra del Gobernador de Tamaulipas.

Asimismo, aprobaron presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los servidores públicos o de quienes hayan participado en la solicitud, omisión y en su caso, probable ejecución de la orden de aprehensión.

“Se solicita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas iniciar las carpetas de investigación y/o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso probable ejecución de la orden de aprehensión en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas.”

Por hoy es todo,