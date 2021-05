CDMX.- 07 MAYO 2021 Justo en medio de una semana llena de claroscuros en la que fue hospitalizada de emergencia, se enfrentó a un nuevo escándalo con la prensa y se estrenó uno de sus más esperados proyectos, Camila Sodi se mostró más transparente que nunca y desmenuzó grandes episodios de su vida privada al lado de Aislinn Derbez.

La actriz habló como nunca antes de su proceso de divorcio, la maternidad y la imagen de problemática que desde siempre ha tenido ante los medios de comunicación.

Camila Sodi, quien siempre ha sido hermética con su vida personal, ahora se sinceró con Aislinn Derbez para hablar de cuánto le dolió separarse de Diego Luna hace más de 7 años y cómo han logrado reconstruir su relación para continuar siendo una “familia” por el bien de sus dos hijos: Fiona y Jerónimo.

“Se te muere una expectativa y se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso… volver a conectar y a preguntarte ‘¿para mí qué significa y qué es lo importante para mí?’ Se te cae todo para que lo vuelvas a construir como tú quieres”, dijo en su participación en el podcast La Magia del caos de la hija mayor de Eugenio Derbez.

La sobrina de Thalía resaltó que su divorcio con el padre de sus hijos fue una transición de amor que hoy les permite llevar una relación sana, por el bien de todos los involucrados en su familia.

“Las herramientas que uno va recolectando en la vida son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor y al final decides si te quieres quedar o no en la relación que estás y si es no, las consecuencias ya sabemos cuáles son, son durísimas, pero son consecuencias que al final juegan a tu favor”, aseguró.

“Es mi familia para toda la vida”, dijo convencida ante Aislinn Derbez, quien también ha demostrado tener una relación muy cercana con Mauricio Ochmann por el bienestar de Kailani.

Durante la larga conversación, la protagonista de El exorcismo de Carmen Farías recordó un duro momento que vivió en la vía pública al lado de Diego Luna y que la dejó marcada hasta el día de hoy, y es que ella se encontraba bañada en llanto por una discusión previa a su divorcio y un fanático los interrumpió para pedirles un autógrafo.

“Yo estaba llorando… una escena súper cabr*na, estábamos en el proceso (de divorcio) y nunca se me va a olvidar… ‘perdón que los interrumpa pero me pueden dar un autógrafo’, no podía, voltié a verlo llorando como desquiciada y le dije ‘te atreviste’. No podía creer la situación, me trabé, les valió madres”, relató.

Según Camila, estas situaciones son constantes en su vida ya que su profesión “los deshumaniza”, pero le son más frecuentes con la prensa, por lo que seguido vive encontronazos con los miembros de los medios de comunicación.

“La prensa me hizo daño desde que era muy chiquita”, dijo convencida justo después de hablar del acoso que sintió desde la infancia por parte de los medios de comunicación.