Ciudad Victoria, Tamaulipas (13 de mayo de 2021).- El regreso a clases presenciales en Tamaulipas aún no está definido, pero se podría comenzar con un plan piloto en el que participen 50 instituciones educativas, afirmó el Secretario de Educación en la entidad, Mario Gómez Monroy.

“Y si algún padre de familia decide no mandar a sus hijos, no hay ningún problema. Vamos a platicar con padres de familia y maestros, en el entendido que padre de familia que no quiera mandar a sus hijos no hay ningún problema, nos firman una carta y seguirán en clases a distancia”.

Gómez Monroy señaló que se generó confusión principalmente entre padres de familia ya que trascendió una nota nacional que se iba a regresar a clases generando la expectativa entre los padres de familia que todo mundo iba a clases. “no es así, el compromiso que hicimos los estados con la Secretaría de Educación Pública fue solamente hacer una prueba piloto, cada estado iba a determinar cuántas escuelas”.

Para determinar las escuelas que formarían parte del plan piloto de regreso a las aulas, Gómez Monroy detalló que este día saldría publicada la convocatoria para que se registre quien desee participar.

“El día de hoy está saliendo la convocatoria, el día de hoy la subimos a la página, para el lunes vamos a tener definidas las escuelas porque es voluntario no es a fuerzas, puede ser una escuela pueden ser las 50, para el lunes tenemos ya la lista de las escuelas”.

Gómez Monroy refirió que la emisión de la convocatoria es para que se registren quienes quieran comenzar.

Para concluir, recalcó; “no son escuelas grandes, son escuelas de 15, 20 alumnos, vamos a partir los grupos, lunes y miércoles unos niños, martes y jueves otros, el viernes los que vayan más atrasados, para poderlos acompañar a que se pongan al corriente junto con los demás compañeros”.