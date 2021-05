CDMX.- 19 MAYO 2021 Crece la tensión entre Israel y milicias palestinas en la Franja de Gaza; este martes se cumplieron nueve días de hostilidades que han dejado 229 muertos en ambos lados.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 58 mil personas han sido desplazadas por la violencia en Gaza.

Después de tres guerras (2008-2009, 2012 y 2014), ésta parece ser la peor escalada bélica.

Y pese a que es un conflicto que parecería muy lejano, hay mexicanos que viven la situación y comparten cómo es su día con día en Israel.

MEXICANA EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO

Ivonne Eliasi vive en Israel desde hace 20 años. Trabaja en la industria del turismo, enfocado a mexicanos, españoles e italianos.

Tiene tres hijos de 15, 12 y nueve años.

Aseguró que la situación es tensa porque después de la crisis del COVID-19, sus hijos volvieron a clases presenciales, pero en los últimos días todo volvió a complicarse con el conflicto.

Hacemos los protocolos, cuidarnos, refugiarnos, no me voy a exponer, tampoco voy a exponerlos a ellos… es una situación triste pero ya quisiéramos regresar a la normalidad de Israel, donde todos salen, los niños salen, no hay ningún problema, no hay secuestros, no hay asaltos, esperemos que pronto sea ya”, explicó.

UN MEXICANO QUE TRABAJA A DISTANCIA

Samuel Robero traba en una compañía de seguros hospitalarios en Estados Unidos desde Israel; tiene 11 años viviendo en ese país junto con sus dos hijas.

Aseguró que la mayor parte del tiempo la pasan en casa, pero tratan de hacer su vida con la mayor normalidad posible; destacó que es indispensable conocer los protocolos en caso de emergencia.

Estar atento, dónde hay un lugar, un refugio antimisiles, para que en caso de que se necesite lo tengas bien ubicado… el protocolo indica que uno tiene que estacionar su auto con precaución, alejarse del vehículo unos cuantos metros, lo que el tiempo lo permita, y tirarse al piso boca abajo con las menos en la cabeza”, explicó.

Compartió que él estuvo en Jerusalén cuando empezaron las revueltas en el Monte del Templo.

UNA CHEF MEXICANA EN ISRAEL

Susana Corona es la chef de la embajada de México en Israel, además de tener su propio negocio de comida.

Destacó que no es la primera vez que le toca una situación así, pero nunca con la intensidad de estos días.

Compartió que en su casa cuenta con un refugio, donde acude todas las madrugadas con sus hijas, esperan a los avisos de la televisión y regresan a dormir.

Aseguró que las actividades continúan en el país, pero sí ha tenido afectaciones en su compañía debido a que la gente tiene miedo de salir a la calle.