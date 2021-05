CDMX.- 26 MAYO 2021 La cantante Ana Gabriel fue señalada como la verdadera madre de la ganadora de Miss Universo 2021, Andrea Meza. La teoría conspirativa ganó terreno, luego de que se hiciera viral un video en el que presuntamente se relacionaba a las dos figuras públicas. Sin embargo, la controversia se incendió aún más, después de que la periodista Shanik Berman lo asegurara en un video.

Sobre la ganadora de Miss Universo 2021, Andrea Meza, se ha dicho mucho en los últimos días. Sin embargo, nada comparado con la controversia en la que la envolvieron con respecto a su madre. Resulta que desde este fin de semana se externó que la modelo es hija de Ana Gabriel. Además de que se hicieron varias comparaciones sobre su aspecto físico.

Sin embargo, pese a que todo parecía ser parte de especulaciones y noticia fake –lo cual es– tomó mayor importancia cuando la conductora de espectáculos Shanik Berman comunicó que Andrea Meza era hija de Ana Gabriel.

“Mientras que Ana Gabriel crio siempre a la hija de su pareja, que además le ayudaba en su vestuario, como su hija; su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿qué hará ahora Ana Gabriel?”, dice Shanik Berman en un video que compartió en sus redes.

Como era de esperarse, las declaraciones causaron polémica y la conductora fue duramente criticada. Y es que reiteraron que Ana Gabriel jamás tuvo hijos. Incluso, la periodista Claudia de Icaza desmintió dicha información en su cuenta de Twitter:

“Ana Gabriel no tuvo hijos, lo sé de buena fuente. No sé si es invento o confusión, pero no tuvo hijos biológicos”.