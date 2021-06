CIUDAD DE MÉXICO, 31 DE MAYO DE 2021.-. A una semana de las elecciones federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la ciudadanía a no caer en provocaciones y a evitar la violencia para que este proceso se lleve a cabo de manera pacífica.

En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario urgió a evitar los actos violentos en el marco de los comicios que se celebrarán el próximo 6 de junio y en las que se votarán 20 mil 292 cargos de elección popular, entre éstos, 15 gubernaturas.

“Nada de violencia, en especial, que las elecciones transcurran en paz, que no se caiga en ninguna provocación, a no caer en la trampa de la violencia, apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica”, comentó.

Además solicitó a las autoridades estatales a cumplir con el Pacto por la Democracia, firmado el 23 de marzo, con el que éstas, así como las autoridades federales, se comprometieron en no intervenir en el proceso electoral, a aceptar los resultados y a denunciar cualquier delito.

López Obrador además urgió a no utilizar los presupuestos para apoyar a candidatos o partidos, así como a que no se compren votos ni se hagan diversos ilícitos electorales.

“Debemos hacer valer el compromiso que tenemos las autoridades para que se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato; que no se use dinero ilícito; que no se compren votos; que no se repartan despensas; que dejen de hostigar a la gente y que el pueblo, de manera libre, decida, de acuerdo con lo que le dicte su conciencia”, dijo.