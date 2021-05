CDMX.- 16 MAYO 2021 Tras un año de ausencia debido a la pandemia mundial, el certamen de belleza Miss Universo regresó para este 2021. Las aspirantes a la corona se medirán en la competencia internacional el próximo domingo 16 de mayo y en México se podrá ver a través de TV Azteca.

En cuanto a la representante nacional, se trata de Andrea Meza, quien tiene 26 años y proviene del estado de Chihuahua. Sin embargo, la encargada de Mexicana Universal, la ex reina de belleza Lupita Jones, presuntamente prohibió a la contendiente mexicana el dar entrevistas a TV Azteca o Televisa.

Así lo dio a conocer el periodista Gabriel Cuevas durante el radio programa Fórmula Espectacular: “Los únicos que han podido entrevistar a Andrea Meza son Telemundo porque no ha podido hablar con Televisa ni con TV Azteca ni con Imagen”, reveló.

Durante la emisión de Grupo Fórmula, la comunicadora Flor Rubio afirmó no estar de acuerdo con la forma de actuar de Lupita Jones: “El enojo de Lupita Jones también es con Andrea Meza porque a Lupita se le olvida que cuando se gana un concurso, uno va a representar a un país, no a una empresa. Cuando vas a Miss Universo representas a México, no a Grupo Imagen, TV Azteca o Televisa”, argumentó.

“Creo que ha puesto muchas trabas para que personas de otras televisoras se le acerquen a Andrea porque solamente con quien ella quiere y, espérame, estás perdiendo de vista que tú vas a representar a un país y que el domingo todos somos México, más allá de los problemas que tenga Lupita Jones con las diferentes empresas con las que ha trabajado”, agregó la periodista.

Cuevas agregó que el actuar de la Miss Universo 1991 está relacionado con la relación que ha mantenido con estos medios de comunicación: “No puedes irte peleando con todas las televisoras. Quiso renovar el contrato (con Televisa) y no se lo aceptaron porque el proyecto se lo mandaban a Unicable para que lo transmitiera los miércoles”.

“Se cierra la puerta en Televisa, en Azteca y ahora está en Imagen, que tampoco quisieron renovar el Mexicana Universal para el próximo año debido a los malos resultados que tuvo. Lupita debe ser muy inteligente en ese sentido”, concluyó.

¿Quién es Andrea Meza?

La representante de México en Miss Universo 2021 es Alma Andrea Meza Carmona, licenciada en ingeniería en software, así como activista enfocada en los derechos y la inclusión de la mujer, por lo que actualmente trabaja en colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer.

También es una maquilladora y modelo certificada, a parte de practicar crossfit y deportes extremos como rappel y sandboard. Tiene una altura de 1.82 metros y, de acuerdo con una historia que subió a su cuenta de Instagram, tiene una dieta vegana y es amante de los animales.

En 2017 ganó los concursos Miss México 2017 y Mexicana Universal 2020. Además de estos méritos, también representó a México en Miss Mundo 2017, concurso en el cual fue finalista y obtuvo el título de Miss América.

“Llegué a Miami decidida a querer vivir todo al 100% y no dejar que mi mente me haga malas jugadas sino aprender de todas las personas que estoy conociendo, para que en un futuro cuando recuerde mi participación en el Miss Universo sean recuerdos gratos”, comentó en una entrevista con Telemundo.