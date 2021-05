“A todas y todos nuestros amigos tengo la fortuna de informarles que me he reintegrado a nuestras labores diarias en la oficina de Economía… Gracias por sus palabras de aliento y por su preocupación acerca de nuestra salud… Desde CDMX les saludo y les abrazo a la distancia… Amor con amor se paga”, escribe en sus redes sociales el ex candidato a gobernador de Tamaulipas, HECTOR MARTIN GARZA GONZALEZ.

Restablecido, quien es uno de los funcionarios federales tamaulipecos más identificado con Tamaulipas y su gente porque ha vivido la mayor parte de su vida y ha hecho carrera política en el Estado, GARZA GONZALEZ se muestra en su despacho listo para la batalla.

Luego de la publicación se vinieron muchos comentarios, la mayoría de tamaulipecas y tamaulipecos conocidos, todos a favor deseándole buena salud y éxito en lo que emprenda, la verdad eso es para llamar la atención, ¿será que le ven futuro en tierras cuerudas o es solo admiración y amistad?, quién sabe, el tiempo lo dirá, por lo pronto se ve que trae capital político, buena aceptación y por las encomiendas que le han dado en el Gobierno federal actual se deduce que está en el ánimo de quien manda en Morena.

Será allá por diciembre cuando las cosas darán color, hoy aún no hay nada para nadie, de ningún partido, aunque son muchos los que suspiran por abanderar a su instituto político e ir por la gubernatura de Tamaulipas, pero todavía no es tiempo, primero tienen que ver el resultado de la elección de este año y luego lo que sigue. Lo malo es que ya hay personajes, tricolores, azules y guindas que se ven cara de mandatario estatal aunque algunos no han ganado ni siquiera una elección vecinal.

Pero bueno, esa, como dijera la Nana GOYA, es otra historia y se irá contando después del 6 de junio, regresando a la publicación de HECTOR MARTIN GARZA no es para sorprender que en la gráfica que publica en redes, puesto para trabajar, apareciera la victorense LUCIA AIME CASTILLO PASTOR.

A decir verdad LUCIA AIME es una mujer que mucho tiene que aportar a buenos proyectos, hay quienes dicen que es astuta, yo digo que es inteligente, no en balde la han tomado en cuenta para diferentes responsabilidades transitando en diferentes administraciones, de diferentes corrientes ideológicas.

Y es que la capacidad no debe ser de un solo color, sino que se debe aprovechar y seguramente así lo vio HECTOR MARTIN pues todo indica que CASTILLO PASTOR es una de sus más cercanas colaboradoras.

Dice HECTOR MARTIN, en sus textos, que amor con amor se paga y conociendo que sabe de manejar las palabras y discursos es un hecho que el mensaje va para los tamaulipecos, amigos y adversarios políticos, propios y extraños, pues es un hecho que el Guasón con toda seriedad buscará nuevamente medirse en las urnas el año entrante, trae la intención de ganar y abanderar al partido guinda en pos de la gubernatura de Tamaulipas.

Quienes le conocen aseguran que es un hombre de palabra, conciliador, que sabe darle el justo valor a las cosas y privilegia la amistad, al ver que uno de los mejores analistas políticos y comunicólogos de Tamaulipas como lo es el maestro VICTOR CONTRERAS PIÑA, hombre que no es fácil convencer o deslumbrar por cualquier político, llamarle jefe y defenderlo a capa y espada, igual como lo hacía en vida el buen RUBEN DAVID RIVERA RODRIGUEZ, es significativo, pues comprueba que el aspirante a Gobernar del Estado no solo predica eso de amor con amor se paga sino que lo lleva a la acción.