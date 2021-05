CDMX.- 16 MAYO 2021 Alfredo Adame podría toparse con pared en su camino a la diputación federal de Tlalpan, pues parece que pronto se enfrentará a una demanda colectiva.

Así lo declaró Diana Golden, ex pareja del candidato por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), quien adelantó al programa “Chisme No Like” que el actor pronto rendirá cuentas a la ley por todas las personas que ha lastimado.

«Lo mío fue una demanda civil, ahora viene otra que es en grupo, pero como apenas se está preparando no puedo contar nada. No nos vamos a quedar así la gente que ha lastimado. Tiene que pagar tarde o temprano y si no, que la vida se lo cobre”, señaló.

ALFREDO ADAME DEBE DISCULPARSE PÚBLICAMENTE

Respecto a la demanda que ella ganó en su contra por difamarla en un programa de televisión, adelantó que el actor deberá pagarle 20 mil pesos y ofrecer una disculpa pública.

Sin embargo, Alfredo se negó a recibir la notificación de las autoridades y a cumplir la sentencia del juez, por lo que ahora sus problemas legales habrían empeorado al grado de que podría ser embargado.

“Yo le gané (la demanda). Tiene sus propiedades a nombre de la hija mayor para no darle nada a los hijos de Mary Paz, no sé qué va a hacer el juez y el abogado, pero le tienen que entregar ya (una notificación) que si no paga el dinero y no se hace la disculpa pública en 15 o 20 días va a entrar un embargo”, señaló.

“Yo en eso ya no tengo nada ver. (Sólo) estoy esperando a que haga lo correcto, ahora que disque es candidato para defender a las mujeres de tipos como él, cobarde”, expresó.