CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 14 DE MAYO DE 2021.- Una vez que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Carrancá desechó la controversia que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el Congreso de Tamaulipas, lo interpreta como un reconocimiento a su atribución para definir el fuero localmente.

El Poder Legislativo de Tamaulipas emitió el siguiente comunicado:

El día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no entrar al estudio del fondo de la Controversia Constitucional promovida por el Congreso del Estado de Tamaulipas en contra de la Cámara de Diputados, relativa al procedimiento de desafuero del Gobernador de Tamaulipas, bajo la consideración de que no existe conflicto competencial entre las partes, sino que invariablemente debe prevalecer la decisión soberana del Congreso del Estado de Tamaulipas. En la resolución emitida, consta de manera expresa la siguiente:

“En suma, el Congreso del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de sus atribuciones, tal y como

dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidió no homologar la

declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,

por lo que estima que la determinación impugnada no afecta materialmente la decisión

tomada por el Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo,

considerando que el propio Poder actor argumenta no impugnar la declaratoria de

procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos

supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de ésta.

Esto es, el Poder Legislativo local en acatamiento del artículo 111 constitucional, en ejercicio

pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía. Decidió no retirar ‘la

protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal a quien se le imputa la

probable comisión de un delito federal. Por el momento, determinó que no se pusiera a

disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”.

Lo anterior significa que el gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo,

mantiene la protección constitucional que le brindan las constituciones federal y local y no

puede ser sujeto de ningún procedimiento de naturaleza penal. Esto es, ninguna autoridad

ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en su contra que

obstaculicen el desarrollo de sus facultades constitucionales.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho valer la supremacía de la

Carta Magna y el arreglo federal que las y los mexicanos hemos pactado.

Bajo lo resuelto por el ministro instructor, es evidente que el Congreso de Tamaulipas actuó

conforme a sus competencias, de ahí que el gobernador siga teniendo fuero, pues la

decisión en el ámbito local fue no homologar la declaración emitida por la Cámara de

Diputados Federal.

El comunicado, emitido por el Congreso Local de Tamaulipas, que preside el panista Félix García Aguiar, no cita a ningún integrante del Poder Legislativo como fuente.

Sin embargo, falta ver la interpretación que de al acuerdo la Cámara Federal de Diputados, así como las acciones que pueda tomar en consecuencia, la Fiscalía General de la República.