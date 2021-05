CIUDAD DE MÉXICO, 26 DE MAYO DE 2021.- El desvío de mil 400 millones de pesos propiedad de Petróleos Mexicanos es el motivo por el que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara una nueva denuncia en contra de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, adelantó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.

En tanto, las demás denuncias contra Lozoya persisten y siguen su proceso legal.

Por supuesto esto no exime las cinco denuncias que hemos presentado Contra el señor Lozoya Y estaremos presentando otra denuncia adicional por desvío de 3 mil millones de pesos de, hacia Odebrecht Y mil 400 millones de pesos hacia otra empresa durante la administración del señor Lozoya Y en general durante el sexenio”, expuso Nieto en entrevista en Palacio Nacional.

El titular de la UIF explicó que a la fecha se ha analizado la actuación de 35 personas que fueron acusadas por Lozoya en las investigaciones por mal uso de recursos de Pemex.

Se han presentado 23 denuncias hasta este momento ante la Fiscalía General de la República y se han dado vistas 11 instituciones independientes de la Fiscalía General de la República por encontrar algún tipo de responsabilidad y por supuesto hemos atendido las garantías de Audiencia vinculados con ocho congelamientos de cuenta relacionados», explicó Nieto.

Respecto a las presuntas denuncias en contra de los ex presidentes, por haber sido citado por Lozoya en sus declaraciones, el titular de la UIF expuso que a la fecha la Fiscalía General no ha presentado algún requerimiento para investigar sus cuentas bancarias, pese a estar entre los señalados por Lozoya por mal manejo de recursos de Pemex.

Al momento la Fiscalía no nos ha hecho ningún requerimiento relacionado con ellos tres en particular, además de qué el presidente López Obrador ha sido muy claro de qué hay que esperar a la consulta el primero de agosto para efecto de ver cuál es la posición popular respecto a enjuiciar o no por delitos cometidos en el pasado a servidores públicos en los términos en los que quedó redactado la consulta, pero todos sabemos que está relacionado con los expresidentes”, puntualizó Nieto.