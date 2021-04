Puede ser que no se prestó a participar en los juegos sucios y dudosos

clásicos del pasado, cuando se usó al Colegio de Bachilleres del Estado

de Tamaulipas como un campo de diversión, de entretenimiento hasta

pervertido que mucho dio de que hablar.

Allí, en los medios de comunicación, está asentado por ejemplo que el

entonces director general del COBAT, Carlos Castro Medina, de

manera subterránea le agradaba la guasa y, cómo no, si convertía sus

reuniones de trabajo en sitios de exhibición corporal dignos de un Big

Brother.

De acuerdo a mi archivo y, por mencionar solo uno, en las cabañas de

El Cielo, en una reunión a eso de las 19.00 horas, docenas de

trabajadores del COBAT observaron con sorpresa que salió al

escenario Castro Medina con la camisa mojada, desabrochada y

manchada de un no se qué, lo que dejaba ver su escasa musculatura y

uno que otro vello.

Avanzó y con dificultad saludó de mano a sus empleados, quienes lo

notaron despeinado y con el aroma a licor y asimilaron que el entonces

funcionario era víctima del Dios Baco, algo no propio en su manera de

comportarse frente a quienes llevan un sello en la frente que los

identifica con la educación de nivel superior.

La reunión laboral pasó a segundo término y, sin recato, Castro

Medina los invitó a que se sumaran a la pachanga, a lo que todos

cedieron.

Era un lugar de lujo, deliciosas viandas y cerca, muy cerca de las

nubes, por lo que nadie dudó que los billetes eras rebosantes en

aquellos años, por lo que gastar en un verdadero bacanal no

importaba, no era significativo.

A Castro Medina poco le importó exhibirse de cuerpo completo hasta

que asomaron el rostro los primeros rayos del sol y es algo que algunos

trabajadores, no olvidan.

Y si de otro titular del COBAT se trata, porque no citar a Humberto

Valdez Richaud , quien al frente del Colegio pecó de joven, de alegre,

de bailarín y de bromista , algo que algunos no vieron con buenos ojos.

No había orden, seriedad y siempre se pensó que su cargo era de paso,

como si fuera un premio que recibió en pago a su lealtad hacia el

Partido Revolucionario Institucional.

En un recorrido por los nombres de los ex titulares de esa dependencia

mejor no me ocupo de Isaac Mata Vizcaino, porque no sería

moral.

El caso que hoy me ocupa es el de Mario Leal Rodríguez, hasta hace

unas horas Director General del COBAT, quien puso las cartas sobre

la mesa para explicar su salida del Colegio, producto de información

equivocada sobre su vida laboral y personal que lo empujo al

precipicio.

En una nutrida rueda de prensa, poco vista en estos tiempos, Mario se

declaró como el más “cabecista” en agradecimiento hacia el

gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien

con él fue leal, solidario y de gran apoyo para fortalecer la estructura

educativa en nuestro estado.

Y en pocas palabras, aceptó que rumores y más que eso lo dejaron

fuera del cargo, pero pidió que no se revuelvan las paridas con las

preñadas, sobre todo cuando se maneja que hizo visitas al Senado de la

República, un lugar que ni siquiera conoce. “Ojala que algún día lo

conozca como senador”, anotó sonriente.

Y él, dice, que a muchos no les agradaron los cambios y el avance en el

COBAT y al hablar de política dejó en claro que cualquiera que lo

invite a participar allí estará, así sea su familiar el Senador de Morena,

Américo Villarreal Anaya, con quien no tiene contacto personal desde

hace 8 años.

Y se declaró apasionado de la política y precisó que ahora como

desempleado si se le invita a colaborar en una campaña no será por

medio de las redes sociales, sino todo personal, muy directo.

“Y no me voy resentido, sino orgulloso, pero estoy abierto a cualquier

propuesta”, dijo este ex servidor público y ex político valioso,

carismático y amigo de la prensa, tan desperdiciado en este momento.

Se nota que Mario no va a comportarse como sus antecesores, como los

encuerados, juguetones, derrochadores y dormilones en pleno turno

laboral, esto último, como se exhibe hoy a una autoridad en las redes

sociales.

Mario está en su casa y parece que espera las ofertas.

Por eso entre los medios ya se cruzan las apuestas.

Que apuntan a que pronto, regresará

Correo electrónico: tecnico.lobo1@gmail.com