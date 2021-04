CDMX.- 24 ABRIL 2021 ¿Bótox? ¿Cirugía? ¿Rellenos? Los seguidores de Zac Efron se preguntan qué se hizo en el rostro.

Y es que su participación en el especial de Facebook Watch, Earth Day Musical, el protagonista de High School Musical llamó la atención por lo cambiada que luce su cara.

La ex estrella Disney aparece unos segundos en el clip, pero bastaron para que los internautas hicieran todo tipo de especulaciones sobre los posibles arreglitos que, al parecer, se practicó.

«¿Qué diablos se hizo en la quijada?», publicó un usuario.

«Hay una foto de Zac Efron con bótox y rellenos terribles circulando en internet», expresó alguien más.

La gente ha aprovechado la nueva imagen de Efron para hacer todo tipo de comparaciones y memes, incluso han «encontrado» el parecido con el look con prostéticos que usó The Weeknd para el video del tema «Save Your Tears».

Otros más han dicho que se parece a la forma humana de Sherk o al personaje Calamardo, en su versión guapo, que aparece en la caricatura Bob Esponja.