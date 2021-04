Como no hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, el próximo lunes, con la venia de la autoridad electoral en tierras cuerudas arrancaran campaña quienes pelearan en territorio una diputación local o Presidencia municipal.

Recordemos que el 6 de junio alrededor de 2 millones 700 mil tamaulipecos acudiéremos a las urnas para elegir en Tamaulipas, 9 diputados federales, 43 Alcaldes, 57 síndicos y 405 regidurías, además de 36 diputaciones locales.

Claro, de esas 36 diputaciones locales, 22 son mayoría relativa los que elegirá el pueblo porque se ganaron el voto sudando la camiseta, pero 14 llegaran por la vía de representación proporcional, los llamados plurinominales que llegan al poder por obra y gracia de su partido o quien les apadrine.

Actualmente el PAN gobierna en 31 alcaldías, con 22 diputaciones locales es mayoría en el congreso local, tiene 3 diputados federales y un Senador, en tanto que el PRI tiene solamente 6 alcaldías, 3 diputados locales y una diputada federal, mientras que MOERNA cuenta con 5 Alcaldías, 10 diputados locales, 3 Diputados Federales más 5 de sus aliados que le da un total de 10, y dos Senadores.

Veremos el 6 de junio para cuantos escaños y Alcaldías les alcanza a esos partidos ahora que se suman a la contienda electoral el Partido redes Sociales Progresistas, Partido Fuerza México y el Partido Encuentro Solidario.

Ya que andamos con temas electorales, le comento que ayer en la capital tamaulipeca el cabildo autorizo licencia a la Alcaldesa PILAR GOMEZ LEAL para separarse del cargo y así estar lista para arrancar campaña, va por un periodo consecutivo.

PILAR GOMEZ LEAL va por todo haciendo formula con OSCAR ALMARAZ, ARTURO SOTO ALEMAN y MARIO RAMOS.

ARTURO Y MARIO también arrancaran campaña y seguramente en varios eventos, dependiendo del distrito, se les vera haciendo recorrido con PILAR GOMEZ LEAL. Todos traen propuestas bien estructuradas, le hablaran de frente a la ciudadanía. No será difícil para PILAR pues en 6 meses dio puntual atención a las demandas del pueblo y eso la gente lo valora.

Por cierto, los candidatos opositores deben cambiar de táctica, pues hay temas que ya dejaron de ser bandera electoral.

Como bien lo comento la columnista ANALUISA GARCIA, el tema del agua como bandera política de los partidos contrarios al PAN se desinfla en esta capital, en virtud de los avances que ha logrado la gestión de GUSTAVO RIVERA al frente de la COMAPA. En este tópico hay que distinguir dos aristas, una cosa es la escasez del fluido que tiene que ver con la naturaleza y el calentamiento global, y otra es la deficiente distribución del vital líquido.

Que a su arribo alrededor de 100 colonias tenían problemas de abasto, algunas sólo les llegaba el tandeo de agua durante 15 minutos, y sin fuerza suficiente para que subiera a los tinacos. De estas 40 han mejorado notablemente el suministro, y han aumentado el número de horas en los tandeos, en este caso los que menos tienen son 5 horas de servicio, otros 12 o 15 horas, lo cual se ha logrado por mejoras en el sistema de distribución, la reposición de válvulas reguladoras con lo que se ha optimizado la presión en diferentes puntos de la ciudad.

Y para los que cuestionaban el avance de las obras GUSTAVO RIVERA expuso, tipo comparecencia, ayer ante el cabildo victorense todo lo que se ha realizado, dio cuenta que colonias que tenían años sin contar con el vital líquido hoy tienen agua en sus llaves. Que se utilizara agua tratada en una maquiladora y el agua potable que se les destinaba a esa empresa ahora será utilizada para que más familias tengan agua en sus hogares, por mencionar algunos de los avances.

Señalo GUSTAVO que todo lo realizado para que mejorar el servicio de agua potable a los victorenses es gracias al apoyo del Gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, las gestiones, trabajo e instrucciones de la alcaldesa, ahora con licencia, PILAR GOMEZ LEAL.

Por lo tanto no, el tema de la falta de agua en la capital tamaulipeca ya no debe ser bandera electorera de la oposición.

