CD. DE MEXICO, 20 DE ABRIL DE 2021.-El presidente Andrés Manuel López Obrador se vacunó contra Covid-19 este martes con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca al final de su conferencia de prensa matutina. El mandatario resaltó que la acción se hace públicamente para dar un ejemplo a los adultos mayores, para que “vean que no hay riesgo”, dijo.

La vacunación se llevó a cabo por la teniente enfermera Melina Vega quien mostró al Presidente la vacuna de AstraZeneca con la que se le inoculó y la jeringa. Antes de la aplicación se le preguntó al mandatario si presentaba fiebre; si era alérgico a algún medicamento y si había recibido alguna transfusión sanguinea en los últimos 3 meses.

Tras la aplicación de la vacuna, López Obrador deberá permanecer 30 minutos en revisión para descartar alguna reacción a la inmunización.

El mandatario deberá aplicarse la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca en un mes para completar su esquema de vacunación.

Luego de vacunarse, el Presidente hizo “un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo, no duele la vacuna, me vacunaron en el mismo brazo en el que nos vacunaron de niños”, indicó.

Destacó que si hubo adultos mayores que no se aplicaron la primera dosis de la vacuna, pueden esperar a que lleguen las segundas dosis a sus municipios para aplicársela.

El pasado 24 de enero el mandatario informó su resultado positivo a coronavirus, por lo cual dejó de dirigir la conferencia matutina presidencial por algunas semanas, para reincorporarse el 8 de febrero luego de recuperarse de la enfermedad.