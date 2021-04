Hidalgo, Texas.- Los boletos para ver al icono del reggaetón Bad Bunny fueron totalmente vendidos en cuestión de minutos para la presentación de su gira “El Último Tour del Mundo” que llegara a la arena de Hidalgo hasta el 13 de febrero del 2022.

De acuerdo a la administración del local el popular cantante puertorriqueño de música urbana, es la primera figura mundial que en tiempos recientes vende su espectáculo de forma tan rápida y con tanta anticipación.

Los boletos se pusieron a la venta el jueves por la mañana y todo lo disponible para el show se agotó en instantes, mostrando el enorme interés que tienes sus miles de fans en el sur de Texas para ver el espectáculo del llamado “Conejo Malo”

A su vez tras que se agotaron los boletos por medio de compras online, la administración del local señaló a las personas que no pudieron compra entradas para el espectáculo, que no se dejen engañar por falsos vendedores que podrían ofrecer boletos apócrifos.

Las entradas originales como en todo espectáculo tienen códigos de seguridad que las identifican como boletos legítimos, por ello la advertencia para que los fans no se dejen engañar por falsificadores.

La arena de Hidalgo tiene una capacidad para 6 mil espectadores y la presentación de espectáculos comienza a normalizarse tras que se levantaran las medidas restrictivas que se habían impuesto por causa del coronavirus.