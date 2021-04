La sanción que el consejo general del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), que preside el consejero Juan José Ramos Charre, aplicó en contra del periodista Alejandro Mares Berrones por violencia de género es un claro ejemplo de que se deben cuidar las expresiones emitidas en los medios de comunicación masiva, incluso suprimir aquellas que ofenden la dignidad de las mujeres que buscan un cargo de elección popular.

El periodista matamorense no puede esgrimir que la sanción es un ataque a la libertad de prensa o a la libertad de expresión, puesto que el mismo artículo 7° de la constitución indica claramente “que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.

Además, el consejo general del IETAM ya había emitido una resolución para que Mares Berrones se disculpara públicamente y tomara un curso acerca de la violencia de género, cuyas indicaciones no cumplió y ahora se hizo acreedor a una sanción económica de 11 mil pesos.

A propósito, el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Lorenzo Córdova Vianello, transmitió un curso titulado “El papel de los medios de comunicación en las elecciones”, en donde uno de los temas que se abordó fue precisamente la violencia de género.

Incluyó las reformas legales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuyas normas recomiendan evitar la difusión de expresiones que difamen con base en estereotipos, difundir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres, evitar prácticas que se basen en la premisa de inferioridad y establecer estrategias de capacitación para profesionales de la comunicación en todo el país.

De igual forma, en el curso se detalló como se aplicarán las medidas de seguridad e higiene para evitar la propagación del coronavirus durante la jornada electoral del próximo 6 de junio, como por ejemplo el uso de cubrebocas de todos los ciudadanos para entrar a las casillas, y en caso de que no traiga, se le entregará uno a fin de que pueda emitir su voto.

Otra medida de seguridad será que nada más se permitirá la entrada de dos personas a las casillas, por lo que el proceso de votación podría extenderse mucho más de lo normal, pero valdrá la pena para evitar el contagio de coronavirus.

De regreso con la sanción del IETAM en contra del periodista Mares Berrones, no hay duda de que las autoridades están muy pendientes de que se cumpla estrictamente con las leyes electorales, como es el caso de la violencia de género que sufrió la candidata del PAN a la presidencia municipal de Matamoros, Ivett Bermea Vázquez.

También el consejo general del IETAM canceló la nominación de Habiel Medina Flores como candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Morena y PT, a la alcaldía de Soto La Marina.

Medina Flores se encuentra detenido por el delito de peculado y aún así fue nominado con el argumento de que aún no ha sido procesado y goza de sus derechos políticos, sin embargo, no deja de ser una persona que enfrenta en proceso penal y no podrá realizar campaña en libertad.

Ya se veía venir que sería inhabilitado Medina Flores como candidato, pero la dirigencia del PT insistió en mantener esta nominación que ha sido sumamente criticada por parte de la militancia de Morena en Soto La Marina.

Conforme el acuerdo del consejo general del IETAM, el PT deberá de nominar a otro candidato para poder contender por la presidencia municipal de Soto La Marina, puesto que las campañas comenzaron a partir del primer minuto de hoy 19 de abril y concluirán el 3 de junio.

Y hablando de campañas, la candidata del PAN a la alcaldía de Victoria, María del Pilar Gómez Leal, arrancó la lucha por su reelección ayer por la noche en el 9 Matamoros y Guerrero, mientras que Daniel González Tirado del MC lo hizo en el 17 Hidalgo, acompañado por los candidatos a las diputaciones locales del XIV y XV distritos electorales, Elvia Lidia Valles Olvera y Gustavo Cárdenas Gutiérrez, respectivamente.

La candidata de Fuerza por México (FPM) a la alcaldía de Victoria, Blanca Anzaldúa Nájera, arrancará hoy su campaña con un recorrido por varias colonias populares para recoger demandas e inquietudes de la población, en tanto que el contendiente por Morena, Eduardo Gattás Báez, iniciará con un acto programado en la Plaza Hidalgo a partir de las 19 horas.

También se encuentran listos para buscar el apoyo de la sociedad victorense, Alejandro Montoya Lozano del PRI, José Guillermo Gómez Vizcaino del PRD, Gloria Nelly Pérez López del PES, Gabriela Millá Carreón del PVEM, Eduardo Garza García de RSP, así como también los tres candidatos independientes, es decir Mónica Margot de León Sánchez, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño y Julián Alejandro Caraveo Real.

Correo electrónico: jagovea_53@yahoo.com