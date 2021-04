CIUDAD DE MÉXICO, 13 DE ABRIL DE 2021.- Jorge Luis Lavalle Maury, ex senador del Partido Acción Nacional (PAN) se convirtió, la madrugada de este martes, en el primer político que es encarcelado y procesado formalmente por el presunto pago de sobornos del caso Odebrecht.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuente Tapia, vinculó a proceso al indiciado y le ratificó la prisión preventiva justificada, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Además, el juzgador estableció un plazo de tres meses para la realización de la investigación complementaria, en donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa deberán de reunir los elementos de prueba para el caso.

La audiencia de vinculación a proceso en contra de Lavalle Maury tuvo una duración de casi 20 horas, inició a las 10:00 horas del lunes y concluyó antes de las 6:00 horas de este martes, en la que la FGR presentó 37 datos de prueba, mientras que la defensa del procesado puso a disposición 20 elementos.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A JORGE LUIS LAVALLE MAURY?

Los cargos en contra del ex senador panista se derivaron de las acusaciones del ex director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, realizadas el 11 de agosto del año pasado, en donde afirmó que parte de los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht los repartió entre senadores para la aprobación de la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Según el testimonio, el dinero se entregó en el senado a Lavalle Maury y a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, la defensa del procesado, presentó entre otros elementos de prueba, los testimonios de los ex colaboradores de Lozoya Austin, Rodrigo Arteaga Santoyo, secretario particular, y Francisco Olascoaga Rodríguez, jefe del Departamento Administrativo del director de Pemex.

En sus testimonios, ambos exfuncionarios rechazaron los dichos del exdirector de Pemex, en el sentido de que ellos fueron los encargados de entregar diferentes cantidades de dinero a legisladores para la aprobación de la reforma energética.