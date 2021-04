El título de hoy se entiende es la que se logra con muchas pérdidas, de modo que

incluso tal victoria puede terminar siendo desfavorable para los triunfadores. Se llaman

victorias pírricas porque el nombre proviene de Pirro, rey de Epiro, quien logró una victoria

sobre los romanos, pese a la muerte de miles de sus hombres.

En este sentido reflexionamos que los conflictos existen en todos los lados, aunque

unos son más álgidos que otros. También hay situaciones que nos arrastran sin tener ‘vela

en el entierro’ y no siempre salimos bien librados. Dirían los que presumen de saber…

‘daños colaterales’.

En Tamaulipas ayer miércoles estaba anunciada una marcha de ciudadanos

inconformes con la política de seguridad pública de la 4T; otras opiniones ubican a los

manifestantes como parte de la policía comunitaria –de las que ‘no existen’ en el estado- en

protesta por las acciones de la Guardia Civil que no respeta los acuerdos a los que llegaron

no solo en el anterior sexenio federal, sino en este.

La diputada local Nohemí Estrella Leal, desde la tribuna del Congreso del Estado

había expuesto esta problemática por la que está atravesando la población de los municipios

de la región que comprenden: Hidalgo, Villagrán y Mainero. Zona altamente conflictiva

desde hace varias décadas.

Los perjudicados directos de la marcha carretera fueron ciudadanos, trabajadores o

viajeros que obligatoriamente tenían que utilizar el tramo carretero de Cd. Victoria al

Tomaseño, municipio de Hidalgo, que se vieron afectados por la columna de tamaulipecos

en protesta a partir de las 8:00 de la mañana del miércoles 14 de abril.

Por cierto, al filo del mediodía se avisaba en redes sociales la posibilidad de evitar la

entrada a la capital tamaulipeca por esa vía, en virtud del conflicto en el tráfico.

La presidencia del país está enterada, ya que los Alcaldes de los tres municipios

dirigieron un oficio al presidente de la República, Manuel López, donde le enteran que la

Guardia Nacional hace uso de la fuerza para apoyar a criminales que tienen 48 órdenes de

aprehensión en su contra y nada sucede.

Destaca la carta al presidente: “La institución (se refieren a SEDENA) no es

respetuosa del estado de derecho, está convertida en cómplice de los criminales, al

abastecerlos diariamente de alimentos en lugar de cumplimentar órdenes de aprehensión y

de aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, por las armas que estos poseen”,

asegura el documento.

Fuerte el tema… y ya que andamos por la presidencia del tabasqueño llegado a

presidente, le comento que el conflicto del Instituto Nacional Electoral no es con Guerrero

como entidad, sino el centro de atención maliciosa y hasta de chisme en el caso de Félix El

Toro Salgado Macedonio.

En este sentido usted y yo hemos escuchado las expresiones hasta en series, películas,

documentales, etc., sobre la corrupción en el país, pero no solo de la sociedad, sino de los

funcionarios y ‘las instituciones’.

Me encantó la actitud de funcionarios en su roll de Consejeros que sin temor a

quedarse sin chamba, a las represalias hasta familiares, se mantuvieron en su línea a pesar

de las expresiones intimidatorias del mismo titular del Ejecutivo Federal y del acapulqueño

Toro Salgado.

Es claro que la presidencia de la república continúa participando unilateralmente y

muy a lo descarado en la Gran Elección de junio próximo, porque las expresiones son

dirigidas también contra la institución que le levantó la mano de triunfador, además entregó

el nombramiento como triunfador de la elección presidencial… El cambio de actitud es una

bofetada a la misma institución que niega la candidatura de su compadre guerrerense.

El acapulqueño Salgado Macedonio se sabe tan fuertemente apoyado desde la

presidencia de México, al grado que se atrevió a amenazar a los consejeros del Instituto

Nacional Electoral si no le ‘regresan’ su candidatura… y más… amenaza con ‘desaparecer

al INE’.

Lo que sigue es que el Tribunal Electoral (TEPJF) finalmente determine, a pesar de

que inicialmente regresó el problema al INE, pero como en la instancia superior hay

magistrados comprometidos con el presidente, se piensa que la victoria bien puede

catalogarse como pírrica, y el tribunal a modo de la 4T lo demostrará.

No han faltado los analistas que aseguran que la democracia en México sigue siendo

un festín de ‘vivillos’ y si antes solo era el PRI, con la modificación fue PRIAN, lo que

significa que ¿ahora será PRIANMORENA?

El absurdo: El de tabasco propone una encuesta telefónica para devolver a Salgado la

candidatura… ¿Encuesta como la que le ha dado el triunfo a los precandidatos de Morena

para contender en junio?… Para empezar nadie que se diga honorable de Morena admite

haya encuestado.

Lo he repetido muchas veces y no me molesta concluir este espacio con lo mismo:

Todos somos hijos del PRI… de ahí hemos heredado hasta el modito de caminar.