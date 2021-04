Con una organización extraordinaria en la que participaron los 3

niveles de gobierno se llevó a cabo la vacunación anti covid-19 en la

ciudad fronteriza ubicada más al oriente del estado de Tamaulipas.

Fueron 50 mil vacunas las que llegaron esta semana, aplicándose

originalmente en 3 sedes: el Centro de Convenciones Mundo Nuevo,

el CEBETIS y el Tecnológico de Matamoros, añadiéndose

posteriormente la Facultad de Medicina de la UAT.

La supervisión personal del Presidente Municipal Mario López en

todos los centros de vacunación brindó la tranquilidad suficiente para

garantizar que el biológico llegara a todos los que tenían derecho.

Los adultos de 60 años o más vacunados en el país llegaron este

viernes a la cantidad de 13 millones 400 mil aproximadamente, esto

sin duda brinda una mayor confianza en el futuro. La cantidad recibida

de vacunas en esta ciudad resulta sorprendente, pues para quienes

vivimos en la frontera y tenemos acceso a la información de las

ciudades hermanas de Texas, donde los lotes más nutridos ofrecidos

han sido de alrededor de 4 mil vacunas, aunque debemos de

reconocerlo, con mayor celeridad y puntualidad.

A partir de mayo se comenzara a vacunar a los mayores de 50 años,

empatando la segunda dosis para quienes en este mes de abril se

aplicaron la primera dosis.

A esta ciudad llegaron las vacunas Pfizer, pero en Tamaulipas se han

aplicado en diferentes municipios también las vacunas Cancino que

son de una sola dosis y tienen una efectividad comprobada.

Buen trabajo del Ejercito Mexicano en la cadena de distribución de las

vacunas.

Pero es importante saber que las medidas de precaución deberán

continuar, es bueno que poco a poco se vaya regresando a las

actividades en el mundo, pero los riesgos de la pandemia no han

desaparecido.

Un estudio reciente en los Estados Unidos indica que 5,800 personas

ya vacunadas en sus dos dosis se han infectado, de ellos 396

requirieron hospitalización y lamentablemente 74 fallecieron, sin

embargo es necesario saber que en el país vecino son ya 77 millones

de habitantes los vacunados completamente en sus dos dosis.

Por ello es necesario comprender que la vacunación no es la solución

absoluta de la Pandemia, sino una barrera que junto a las medidas

sanitarias anteriores: Distancia Social, uso de Cubre bocas, lavarse las

manos con frecuencia y evitar las multitudes, permitirá al paso del

tiempo volver a la normalidad anterior.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC,

por sus siglas en inglés) han reportado lo siguiente: “La vacuna de

Pfizer/BioNTech fue 95% efectiva en la prevención de enfermedad

sintomática en ensayos clínicos y, a principios de este mes, las

compañías dijeron que los datos de la vida real en EE.UU. muestran

que la vacuna es más del 91% efectiva contra la enfermedad con

cualquier síntoma durante seis meses. La vacuna de Moderna tuvo un

94% de efectividad en la prevención de enfermedad sintomática en los

ensayos y un 90% de efectividad en el uso en la vida real. La vacuna

de Johnson & Johnson fue un 66% en general a nivel mundial en los

ensayos y un 72% de efectividad para prevenir enfermedad en

EE.UU.”

No hay estudios para saber si la mezcla de vacunas en una misma

persona sea lo suficientemente efectiva, pero en algunos países ya se

ha tenido que recurrir a esta práctica, que según los expertos médicos,

en base al sentido común, todas las vacunas movilizan el sistema

inmunológico atacando la proteína S por lo que no hay razón para

dudar en la aplicación, solo que no se han publicado estudios con los

resultados obtenidos.

La aplicación de las vacunas en México y su cronograma han ido poco

a poco alejando el tema de la politización de la salud, esto resulta en

mayor confianza y en la cercanía del regreso a las clases

presenciales, pues se tiene en mente ya la vacunación de los

maestros del sector público y privado en las próximas semanas.

Por lo pronto, en los primero 3 días de aplicación de vacunas en esta

ciudad se llegó a la cantidad de 19,500 y ya podemos modificar la

expresión popular de “Arreglado Matamoros” por la de: VACUNADO

MATAMOROS.

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com