UNO. Sin duda la pandemia del COVID-19 sigue haciendo estragos en muchos

contextos del mundo, como en la india, donde hasta la leña escasea para quemar a los

muertos, no en hornos como en México y otras partes del mundo, sino en la vía pública,

ante los ojos de todos.

En este sentido, la Sección 30 del SNTE que dirige el matamorense, Profr. Rigoberto

Guevara Vázquez, dio un giro en sus declaraciones en relación a la vacuna ANTICOVID,

porque se suponía seguía la línea nacional que le señalara Alfonso Cepeda Salas, mientras

que el nuevo comunicado de prensa, se relaciona con la visita que hizo al Poliforum

Rodolfo Torre Cantú en Victoria, y resalta su beneplácito por la respuesta de los profesores.

En este mismo sentido, pero en el Congreso Local, se escuchó de una propuesta

legislativa para simplificar los trámites a las instituciones particulares de educación

superior y puedan tramitar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) con

mayor fluidez.

Lo malo para los empresarios de la educación es que corresponde al Poder Ejecutivo

Federal (SEP) emitir la Opinión Técnico-académica sobre la conveniencia o no de autorizar

nuevas instituciones y de ello precisamente se quejan porque la centralización genera

retrasos en la apertura de nuevas instituciones particulares y/o en su caso, la adición de

licenciaturas.

En este tenor, el Congreso de Tamaulipas planteó un exhorto a la SEP para que

implemente mecanismos y acciones que agilicen la tarea de la Comisión Interinstitucional

para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, y la propuesta concreta es que ésa

tarea se delegue al Comité Estatal Interinstitucional para la Opinión Técnica Académica.

DOS. Las campañas están muy copiosas de información, pero no de promesas que de

antemano los ciudadanos saben no van a cumplir los aspirantes cuando lleguen. Ahora la

estrategia es saludar, preguntar cómo están y escuchar ‘muy atentamente’ las quejaspeticiones de los ciudadanos. Al final la petición del voto. Las fotos tradicionales claro.

Las que no cambian son las descaradas cachetadas, los puñetazos directos, los

rasguños disimulados, las patadas por debajo de la mesa y lo infaltables, los recordatorios

maternales. Todas acciones a la orden de día, aunque por ahora no en todos los candidatos,

pero los ‘trapitos al sol’ están asomando, sobre todo los protagonistas principales Morena y

Acción Nacional y no solo en Tamaulipas.

Me parece este pudiera ser el momento estratégico para que el muy vapuleado

Revolucionario Institucional, recupere algo de votos que ha perdido por culpa de muy

malos, pésimos diría, representantes que llegaron al gobierno. Que se hagan garras y no

sucumbir en las urnas.

En la capital del estado, por encargo o como consecuencia de una investigación

periodística de un buen reportero, un periódico local publicó el negro expediente del pasado

del candidato guinda a la presidencia municipal de Victoria; la esposa es la acusadora penal

por violencia intrafamiliar.

Por el lado de Acción Nacional a la candidata pitufa, la suplente del doctor Xico, no

le acusan de lo mismo, pero sí de ser familiar directo del gobernador y del poco caso que

hace a la ciudadanía en las peticiones, que por cierto las más constantes son, la escases del

agua, el pésimo drenaje en algunas zonas y la inseguridad en sus distintas vertientes.

Sin embargo, no han faltado quienes alertan que una patrulla de Seguridad Pública

sigue de cerca a un candidato, ya hasta se habla de una denuncia de acoso.

Sin duda el enemigo a vencer en junio próximo es el partido presidencial y desde el

ejecutivo federal hasta algunos candidatos son protagonistas de escándalos hasta

internacionales, como el papel de México en la Cumbre del Cambio Climático, donde

Manuel López pide a Joe Biden de EU, dólares para financiar programas de migrantes y

hasta que les oferten la residencia y ciudadanía.

Los excandidatos guindas a gobernadores de Michoacán y Guerrero, que fueron

sancionados por el INE y amenazaron directamente a consejeros del Instituto y la autoridad

nacional o local omitieron las amenazas.

Otro escándalo protagonizado por un diputado federal por Puebla, acusado de intento

de violación a un menor, pero el fuero lo puso en libertad. Estos y más hechos han

protagonizado algunos hijos… de Morena en el poder.

Una interesante entrevista del periodista, pesadilla del presidente, Ciro Gómez Leyva

del Grupo Imagen y conductor de noticiarios del Grupo Fórmula, con el ex candidato

presidencial Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, ahora candidato a una diputación federal

por el Distrito de Coyoacán, de la CDMX.

Categórico el académico expresó al periodista Diego Badillo: “Las elecciones del 6

de junio próximo son las más decisivas en la historia moderna de México, porque ahí el

país va a definir si permite que se consolide una autocracia retro populista, destructora de

instituciones y regresiva o iniciamos un proceso de salvación y reconstrucción nacional,

afirmó”